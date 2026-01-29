NOVELA DAS 9

É hoje! Marcelo Serrado retorna como Crô e movimenta a trama de Três Graças

Personagem icônico de Fina Estampa retorna milionário em participação especial e entra em disputa que mexe com os rumos da trama

Marcelo Serrado está de volta ao horário nobre ao reviver Crô, personagem que marcou Fina Estampa, agora em uma participação especial em Três Graças. O ex mordomo retorna milionário, com o humor afiado de sempre, e promete sacudir a atual novela das nove com embates inesperados e cenas cheias de ironia.

Na nova trama, Crô surge como um dos interessados na compra da escultura As Três Graças, obra que movimenta diferentes núcleos da história. Sua chegada coloca o personagem frente a frente com Kasper, vivido por Miguel Falabella, e João Rubens, interpretado por Samuel de Assis, criando situações de confronto, provocações e disputas de poder.

As cenas começam a ir ao ar no capítulo desta quinta-feira. Em um dos momentos mais aguardados, Crô deixa Ferrete, personagem de Murilo Benício, completamente em choque ao aparecer de surpresa no quarto do hospital onde o vilão está internado. O encontro promete repercutir diretamente nos próximos acontecimentos da novela.