É hoje! Marcelo Serrado retorna como Crô e movimenta a trama de Três Graças

Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:42
Marcelo Serrado está de volta ao horário nobre ao reviver Crô, personagem que marcou Fina Estampa, agora em uma participação especial em Três Graças. O ex mordomo retorna milionário, com o humor afiado de sempre, e promete sacudir a atual novela das nove com embates inesperados e cenas cheias de ironia.
Na nova trama, Crô surge como um dos interessados na compra da escultura As Três Graças, obra que movimenta diferentes núcleos da história. Sua chegada coloca o personagem frente a frente com Kasper, vivido por Miguel Falabella, e João Rubens, interpretado por Samuel de Assis, criando situações de confronto, provocações e disputas de poder.
Crô, vivido por Marcelo Serrado
As cenas começam a ir ao ar no capítulo desta quinta-feira. Em um dos momentos mais aguardados, Crô deixa Ferrete, personagem de Murilo Benício, completamente em choque ao aparecer de surpresa no quarto do hospital onde o vilão está internado. O encontro promete repercutir diretamente nos próximos acontecimentos da novela.
Além disso, o personagem também visita Josefa, interpretada por Arlete Salles, reforçando conexões importantes da trama e trazendo ainda mais movimentação para a história. A participação de Crô promete mexer com alianças, gerar conflitos e conquistar novamente o público com seu carisma e tiradas afiadas.