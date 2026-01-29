REALITY SHOW

O que é o Legendários e por que o movimento virou tema de embate entre Brígido e Ana Paula Renault no BBB 26

Debate reacendeu discussões sobre religião, masculinidade e posicionamentos assumidos antes do reality

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:07

Debate entre Brígido e Ana Paula coloca o Legendários no centro das atenções Crédito: Divulgação/TV Globo

O movimento Legendários voltou ao centro do debate nacional após a troca de farpas entre Brígido e Ana Paula no BBB 26. A discussão dentro da casa reacendeu questionamentos que já vinham circulando fora do reality e ajudou a ampliar a curiosidade do público sobre o grupo cristão que tem ganhado espaço nas redes sociais, atraído famosos e provocado reações divididas.

Criado como uma experiência voltada para homens cristãos, o Legendários se apresenta como um movimento de transformação pessoal e espiritual. A proposta envolve encontros fechados, retiros imersivos e uma linguagem que mistura fé, liderança, propósito e fortalecimento da masculinidade. Nos últimos anos, o grupo passou a chamar atenção também pelo discurso conservador e pela forma como aborda papéis de gênero.

O grupo Legendários não se define como igreja, mas atua de forma paralela a instituições religiosas, reunindo participantes em experiências intensas que prometem impacto emocional e espiritual. A presença de figuras conhecidas ajudou a impulsionar a visibilidade do movimento, ao mesmo tempo em que aumentou o escrutínio sobre seus valores e métodos.

Foi nesse contexto que Ana Paula entrou no BBB 26, já conhecida por seu posicionamento crítico ao Legendários. Antes mesmo de ser confinada, a participante havia se manifestado publicamente contra o movimento, questionando discursos que, segundo ela, reforçam visões rígidas sobre comportamento, gênero e religião. O tema voltou à tona dentro da casa quando Brígido, que demonstrou simpatia pelas ideias do grupo, confrontou Ana Paula durante uma conversa sobre fé e valores pessoais.

A divergência ganhou força nas redes sociais e dividiu opiniões entre o público. De um lado, defensores do Legendários apontam o movimento como uma iniciativa de apoio emocional e espiritual para homens. Do outro, críticos reforçam preocupações sobre a forma como conceitos de masculinidade e liderança são apresentados, além do impacto desse discurso fora do ambiente religioso.