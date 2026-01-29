Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Ivete no palco, Léo e Lore arrecadam mais de R$ 600 mil para a Osid na 'Noite da Aclamação'

Evento beneficente lotou a Pupileira e homenageou Raul Seixas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:08

Léo e Lore reuniram famosos na Noite da Aclamação e arrecadaram mais de R$ 600 mil para a Osid
Léo e Lore reuniram famosos na 'Noite da Aclamação' e arrecadaram mais de R$ 600 mil para a Osid Crédito: Reprodução/Instagram

A 'Noite da Aclamação' voltou a movimentar Salvador nesta quarta-feira (28) com uma edição marcada por casa cheia, muitos famosos e um forte propósito social. Idealizado por Lore Improta e Léo Santana, o evento beneficente aconteceu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, e arrecadou R$ 617.384,70 para as Obras Sociais Irmã Dulce, instituição referência no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com clima de celebração e emoção, a noite teve como grande destaque o show de Ivete Sangalo, que levantou o público e reforçou o caráter festivo da iniciativa. Também passaram pelo palco Tomate e Xanddy Harmonia, transformando a Noite da Aclamação em um verdadeiro esquenta de Carnaval, já tradicional no calendário cultural da cidade.

Léo Santana e Lore Improta na 'Noite da Aclamação'

Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram
1 de 14
Léo Santana e Lore Improta comandaram a Noite da Aclamação, reunindo famosos, show de Ivete Sangalo e mais de R$ 600 mil por Reprodução/Instagram

Entre os convidados, a circulação de famosos chamou atenção. Regina Casé, Thaynara OG, Rita Batista, Maíra Azevedo, a Tia Má, Ingrid Guimarães, Carlinhos Brown e outros nomes da música, da televisão e da internet prestigiaram o evento e fizeram questão de destacar a importância da iniciativa. Regina Casé elogiou a organização e o empenho dos idealizadores ao afirmar que “eu tenho vindo sempre, acho a iniciativa incrível da Lorena e do Leo, e também do Matheus Correia, que eu vejo que dá a vida nessa organização. Então é um lugar que eu venho por tudo, muito por admiração”.

Além da presença de celebridades, a edição de 2026 foi marcada pela homenagem a Raul Seixas, ícone da música brasileira e um dos artistas mais influentes da cultura baiana. A escolha do cantor reforçou a proposta de unir arte, memória e solidariedade em uma mesma celebração.

Esta foi a terceira edição da Noite da Aclamação. Nas duas primeiras, realizadas em 2024 e 2025, o evento arrecadou mais de R$ 1 milhão, valor revertido integralmente para a Osid e que contribuiu para a construção de 30 novos leitos de UTI oncológica. Neste ano, o objetivo é viabilizar a construção de uma nova sala de radioterapia, ampliando e dobrando a capacidade de atendimentos da instituição.

Tags:

Lore Improta léo Santana

Mais recentes

Imagem - Cidade turística de 12 mil habitantes no Brasil vai ganhar megafábrica de R$ 24 bilhões

Cidade turística de 12 mil habitantes no Brasil vai ganhar megafábrica de R$ 24 bilhões
Imagem - BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja
Imagem - Diogo Nogueira abre o jogo sobre fim do relacionamento com Paolla Oliveira e manda recado: ‘Estou pasmo’

Diogo Nogueira abre o jogo sobre fim do relacionamento com Paolla Oliveira e manda recado: ‘Estou pasmo’

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
01

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
02

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor
03

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência