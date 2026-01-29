NOITE DO BEM

Com Ivete no palco, Léo e Lore arrecadam mais de R$ 600 mil para a Osid na 'Noite da Aclamação'

Evento beneficente lotou a Pupileira e homenageou Raul Seixas

A 'Noite da Aclamação' voltou a movimentar Salvador nesta quarta-feira (28) com uma edição marcada por casa cheia, muitos famosos e um forte propósito social. Idealizado por Lore Improta e Léo Santana, o evento beneficente aconteceu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, e arrecadou R$ 617.384,70 para as Obras Sociais Irmã Dulce, instituição referência no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com clima de celebração e emoção, a noite teve como grande destaque o show de Ivete Sangalo, que levantou o público e reforçou o caráter festivo da iniciativa. Também passaram pelo palco Tomate e Xanddy Harmonia, transformando a Noite da Aclamação em um verdadeiro esquenta de Carnaval, já tradicional no calendário cultural da cidade.

Entre os convidados, a circulação de famosos chamou atenção. Regina Casé, Thaynara OG, Rita Batista, Maíra Azevedo, a Tia Má, Ingrid Guimarães, Carlinhos Brown e outros nomes da música, da televisão e da internet prestigiaram o evento e fizeram questão de destacar a importância da iniciativa. Regina Casé elogiou a organização e o empenho dos idealizadores ao afirmar que “eu tenho vindo sempre, acho a iniciativa incrível da Lorena e do Leo, e também do Matheus Correia, que eu vejo que dá a vida nessa organização. Então é um lugar que eu venho por tudo, muito por admiração”.

Além da presença de celebridades, a edição de 2026 foi marcada pela homenagem a Raul Seixas, ícone da música brasileira e um dos artistas mais influentes da cultura baiana. A escolha do cantor reforçou a proposta de unir arte, memória e solidariedade em uma mesma celebração.