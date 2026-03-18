Viih Tube e Eliezer descobrem que contrataram bandida procurada por mais de dez crimes; veja como ela foi descoberta

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de março de 2026 às 13:21
Uma situação inesperada colocou Viih Tube e Eliezer em alerta nesta quarta-feira (18). O casal revelou que uma funcionária contratada para trabalhar em sua casa estava sendo procurada pela polícia por envolvimento em mais de dez crimes.
O episódio começou a ganhar contornos mais graves depois que a mulher apareceu ao fundo de um vídeo publicado nas redes sociais. A exposição, ainda que rápida, foi suficiente para que uma vítima a reconhecesse e entrasse em contato diretamente com Eliezer.
Viih Tube, Eliezer e os filhos
Segundo o empresário, o casal costuma verificar antecedentes antes de contratar funcionários, mas, neste caso, a própria mulher apresentou documentos que não levantaram suspeitas. A situação só mudou após o alerta recebido por mensagem privada.
No relato, Eliezer contou que a funcionária evitava aparecer nas gravações e dizia não gostar de exposição. Mesmo assim, acabou sendo identificada. A partir daí, ele afirma ter orientado Viih Tube a redobrar os cuidados em casa enquanto tomavam providências.
O caso gerou apreensão e levou à decisão imediata de desligar a funcionária. Até o momento, não há detalhes sobre o desdobramento policial após a descoberta.