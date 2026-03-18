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Viih Tube e Eliezer descobrem que contrataram bandida procurada por mais de dez crimes; veja como ela foi descoberta

Caso veio à tona após reconhecimento por vítima nas redes sociais e assustou influenciadora e família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:21

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia
  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma situação inesperada colocou Viih Tube e Eliezer em alerta nesta quarta-feira (18). O casal revelou que uma funcionária contratada para trabalhar em sua casa estava sendo procurada pela polícia por envolvimento em mais de dez crimes.

O episódio começou a ganhar contornos mais graves depois que a mulher apareceu ao fundo de um vídeo publicado nas redes sociais. A exposição, ainda que rápida, foi suficiente para que uma vítima a reconhecesse e entrasse em contato diretamente com Eliezer.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
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Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

Segundo o empresário, o casal costuma verificar antecedentes antes de contratar funcionários, mas, neste caso, a própria mulher apresentou documentos que não levantaram suspeitas. A situação só mudou após o alerta recebido por mensagem privada.

No relato, Eliezer contou que a funcionária evitava aparecer nas gravações e dizia não gostar de exposição. Mesmo assim, acabou sendo identificada. A partir daí, ele afirma ter orientado Viih Tube a redobrar os cuidados em casa enquanto tomavam providências.

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O caso gerou apreensão e levou à decisão imediata de desligar a funcionária. Até o momento, não há detalhes sobre o desdobramento policial após a descoberta.

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