SAÚDE

Que fase! Influenciadora quebra dedo do pé após infecção intestinal e relata sequência de problemas de saúde

Gabriela Versiani sofre acidente dentro de casa, mostra raio-X e diz que vive “maré de azar” nos últimos dias

Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2026 às 13:04

Gabriela Versiani Crédito: Reprodução

A influenciadora Gabriela Versiani usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para relatar uma sequência de problemas de saúde que enfrentou nos últimos dias. Após se recuperar de um quadro de infecção intestinal no fim de semana, ela sofreu um acidente doméstico que resultou na fratura de um dedo do pé.

Abalada, a influenciadora compartilhou o episódio com os seguidores e desabafou sobre o momento. “Quem me colocou olho gordo, tira agora. Se eu contar pra vocês, vocês choram”, disse ao iniciar o relato.

Gabriela Versiani e Murilo Huff 1 de 7

Gabriela detalhou que o acidente aconteceu dentro de casa, quando bateu o pé em um móvel. “Ontem, à noite, meti o pé numa cadeira. Na hora que olhei, meu dedinho todinho torto pro lado. Virei ele pro lado, fez até um barulhinho”, contou.

Após o impacto, ela procurou atendimento médico e realizou exames de imagem. O diagnóstico confirmou a fratura. “Resultado esperado: dedo quebrou mesmo”, afirmou, ao mostrar o raio-X.

Segundo a influenciadora, o dedo foi reposicionado e imobilizado. Como parte do tratamento, ela precisará usar uma bota ortopédica por cerca de duas semanas, período necessário para a recuperação óssea.