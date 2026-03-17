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BBB 26: Jonas admite dúvida sobre sentimentos em relação a Ana Paula e agita internautas: 'Apaixonado'

Fala do brother sobre Ana Paula Renault viraliza após conversa na academia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:55

Ana Paula e Jonas
Ana Paula e Jonas Crédito: Reprodução

O clima dentro do BBB 26 ganhou novos contornos nesta terça-feira (17), após uma conversa descontraída entre participantes chamar a atenção do público. Durante um bate-papo na academia da casa, Jonas surpreendeu ao comentar a mudança na relação com Ana Paula Renault, que até então era vista como uma de suas principais rivais no jogo.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Em conversa com Jordana, o brother reconheceu que a convivência com a sister ficou mais leve nos últimos dias. “Ela tá mais boazinha. Tem dias”, afirmou. Jordana concordou e reforçou a percepção de mudança no comportamento da participante. “Ela tá mais aberta, puxa papo, senta com a gente”, disse.

O momento que mais repercutiu veio na sequência, quando Jonas refletiu sobre a própria atitude dentro do reality. “Até eu fico em dúvida do meu humor. Hoje, trato com carinho alguém que eu tratava com nojo“, confessou.

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A declaração rapidamente ganhou força fora da casa e passou a movimentar as redes sociais. Internautas interpretaram a fala como um possível sinal de interesse além do jogo, levantando teorias sobre um possível envolvimento entre os dois.

“Ele está doido por ela. Apaixonado”, comentou um usuário no X. “Ele descobrindo que ela é maravilhosa. Podiam se juntar no jogo”, publicou outro.

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A mudança de dinâmica entre os participantes ocorre em um momento estratégico do reality, quando alianças e aproximações podem influenciar diretamente os rumos do jogo.

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