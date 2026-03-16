Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de março de 2026 às 19:45
A enquete do BBB 26 do CORREIO mostra uma disputa acirrada no Paredão desta semana. Na parcial da votação, Ana Paula Renault aparece na frente para deixar o reality, com 41,79% dos votos, seguida por Breno, que soma 35,58%, enquanto Leandro Boneco registra 22,63% das escolhas do público.
Os números indicam que Ana Paula lidera a rejeição entre os participantes, mas a diferença para Breno ainda mantém a disputa aberta, já que o paredão segue movimentando as torcidas nas redes sociais.
A berlinda foi formada após uma semana marcada por dinâmicas inéditas dentro da casa. No sábado, os participantes enfrentaram uma disputa inspirada em Pedra, Papel e Tesoura, que colocou Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco diretamente em risco no jogo.
A formação continuou no domingo (15), quando o líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Breno diretamente ao Paredão. Em seguida, a votação da casa também levou Solange Couto para a berlinda.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
A dinâmica ganhou uma reviravolta com a Máquina do Poder, que permitia a um participante salvar um dos emparedados da primeira etapa da formação. Com isso e após a realização da prova Bate e Volta, o Paredão acabou sendo definido entre Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco.
Mesmo com a tendência apontada pela enquete, o resultado oficial será revelado apenas no programa ao vivo, quando o público descobrirá quem deixará o BBB 26 nesta semana.