BERLINDA

Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

Votação aponta liderança de Ana Paula Renault na rejeição, enquanto Breno aparece logo atrás na disputa

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:45

Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco disputam permanência no BBB 26 Crédito: Divulgação

A enquete do BBB 26 do CORREIO mostra uma disputa acirrada no Paredão desta semana. Na parcial da votação, Ana Paula Renault aparece na frente para deixar o reality, com 41,79% dos votos, seguida por Breno, que soma 35,58%, enquanto Leandro Boneco registra 22,63% das escolhas do público.

Os números indicam que Ana Paula lidera a rejeição entre os participantes, mas a diferença para Breno ainda mantém a disputa aberta, já que o paredão segue movimentando as torcidas nas redes sociais.

A berlinda foi formada após uma semana marcada por dinâmicas inéditas dentro da casa. No sábado, os participantes enfrentaram uma disputa inspirada em Pedra, Papel e Tesoura, que colocou Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco diretamente em risco no jogo.

A formação continuou no domingo (15), quando o líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Breno diretamente ao Paredão. Em seguida, a votação da casa também levou Solange Couto para a berlinda.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

A dinâmica ganhou uma reviravolta com a Máquina do Poder, que permitia a um participante salvar um dos emparedados da primeira etapa da formação. Com isso e após a realização da prova Bate e Volta, o Paredão acabou sendo definido entre Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco.