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Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

Votação aponta liderança de Ana Paula Renault na rejeição, enquanto Breno aparece logo atrás na disputa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:45

Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco disputam permanência no BBB 26 Crédito: Divulgação

A enquete do BBB 26 do CORREIO mostra uma disputa acirrada no Paredão desta semana. Na parcial da votação, Ana Paula Renault aparece na frente para deixar o reality, com 41,79% dos votos, seguida por Breno, que soma 35,58%, enquanto Leandro Boneco registra 22,63% das escolhas do público.

Os números indicam que Ana Paula lidera a rejeição entre os participantes, mas a diferença para Breno ainda mantém a disputa aberta, já que o paredão segue movimentando as torcidas nas redes sociais.

A berlinda foi formada após uma semana marcada por dinâmicas inéditas dentro da casa. No sábado, os participantes enfrentaram uma disputa inspirada em Pedra, Papel e Tesoura, que colocou Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco diretamente em risco no jogo.

A formação continuou no domingo (15), quando o líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Breno diretamente ao Paredão. Em seguida, a votação da casa também levou Solange Couto para a berlinda.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

A dinâmica ganhou uma reviravolta com a Máquina do Poder, que permitia a um participante salvar um dos emparedados da primeira etapa da formação. Com isso e após a realização da prova Bate e Volta, o Paredão acabou sendo definido entre Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco.

Mesmo com a tendência apontada pela enquete, o resultado oficial será revelado apenas no programa ao vivo, quando o público descobrirá quem deixará o BBB 26 nesta semana.

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Tags:

Paredão ana Paula Renault big Brother Brasil

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