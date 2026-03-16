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Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026

Indicado a Melhor Ator por “O Agente Secreto”, brasileiro recebeu a tradicional sacola de luxo distribuída aos indicados ao Oscar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:59

Wagner Moura no Oscar 2026
Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Sami Drasin/Reprodução/Instagram

saiu da cerimônia deste domingo (15) com um prêmio nada simbólico. O ator brasileiro, indicado por sua atuação em O Agente Secreto, recebeu a tradicional sacola de brindes de luxo distribuída aos indicados, avaliada em cerca de US$ 350 mil, o equivalente a quase R$ 2 milhões na cotação atual.

O prêmio de Melhor Ator acabou ficando com Michael B. Jordan, que venceu pela atuação no filme Pecadores, no qual interpreta dois personagens. Ainda assim, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar um dos brasileiros indicados à principal categoria de atuação da premiação.

Entre os indicados ao Oscar, é tradição a entrega da famosa sacola “Everyone Wins” (“Todos Ganham”, em tradução livre), organizada por empresas parceiras do evento. O kit reúne itens de luxo, experiências exclusivas e viagens internacionais.

O presente entregue aos indicados chega dentro de uma mala de viagem e inclui uma série de produtos e experiências premium. Entre os itens recebidos por Wagner Moura estão tratamentos de spa, experiências estéticas, produtos de luxo, bebidas, acessórios e alimentos gourmet.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

A lista também inclui cinco viagens internacionais, com destinos como Sri Lanka, Ibiza, Finlândia, Tailândia e ainda sete noites em um retiro na Califórnia, nos Estados Unidos. Além disso, o pacote prevê até uma reforma completa de casa, além de itens como copos térmicos, bolsa vegana, roupas íntimas, biscoitos, mini-sanduíches e margaritas sem álcool.

Segundo Lash Fary, criador da sacola de brindes e responsável pela empresa Distinctive Assets, a iniciativa busca valorizar os indicados e dar visibilidade a empresas independentes. A seleção de produtos inclui marcas fundadas por mulheres e empreendedores de minorias.

Mesmo sem a estatueta, Wagner Moura encerrou a noite do Oscar 2026 com um presente de alto valor e com o reconhecimento internacional por sua atuação no cinema.

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Tags:

Cinema Wagner Moura O Agente Secreto Oscar 2026

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