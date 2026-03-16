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Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026

Indicado a Melhor Ator por “O Agente Secreto”, brasileiro recebeu a tradicional sacola de luxo distribuída aos indicados ao Oscar

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:59

Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Sami Drasin/Reprodução/Instagram

saiu da cerimônia deste domingo (15) com um prêmio nada simbólico. O ator brasileiro, indicado por sua atuação em O Agente Secreto, recebeu a tradicional sacola de brindes de luxo distribuída aos indicados, avaliada em cerca de US$ 350 mil, o equivalente a quase R$ 2 milhões na cotação atual.

O prêmio de Melhor Ator acabou ficando com Michael B. Jordan, que venceu pela atuação no filme Pecadores, no qual interpreta dois personagens. Ainda assim, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar um dos brasileiros indicados à principal categoria de atuação da premiação.

Entre os indicados ao Oscar, é tradição a entrega da famosa sacola “Everyone Wins” (“Todos Ganham”, em tradução livre), organizada por empresas parceiras do evento. O kit reúne itens de luxo, experiências exclusivas e viagens internacionais.

O presente entregue aos indicados chega dentro de uma mala de viagem e inclui uma série de produtos e experiências premium. Entre os itens recebidos por Wagner Moura estão tratamentos de spa, experiências estéticas, produtos de luxo, bebidas, acessórios e alimentos gourmet.

Wagner Moura 1 de 17

A lista também inclui cinco viagens internacionais, com destinos como Sri Lanka, Ibiza, Finlândia, Tailândia e ainda sete noites em um retiro na Califórnia, nos Estados Unidos. Além disso, o pacote prevê até uma reforma completa de casa, além de itens como copos térmicos, bolsa vegana, roupas íntimas, biscoitos, mini-sanduíches e margaritas sem álcool.

Segundo Lash Fary, criador da sacola de brindes e responsável pela empresa Distinctive Assets, a iniciativa busca valorizar os indicados e dar visibilidade a empresas independentes. A seleção de produtos inclui marcas fundadas por mulheres e empreendedores de minorias.