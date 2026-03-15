REALITY SHOW

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Breno ou Leandro, quem deve ser eliminado no paredão?

Semana do reality teve dinâmica inspirada em Pedra, Papel e Tesoura e caixa premiada na Máquina do Poder

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:06

Formação do Paredão do BBB 26 termina com disputa na Prova Bate e Volta Crédito: Divulgação/TV Globo

A formação do Paredão do BBB 26 desta semana movimentou a casa com uma dinâmica diferente que começou ainda no sábado (14) e terminou neste domingo (15). Por causa da transmissão do Oscar 2026, a definição da berlinda aconteceu mais cedo do que o habitual na programação da TV Globo.

Tudo começou com uma dinâmica inédita inspirada em Pedra, Papel e Tesoura, que colocou três participantes diretamente no risco de eliminação. Os brothers foram divididos em três grupos e cada equipe recebeu um dos elementos do jogo. A regra era simples: cada grupo deveria indicar um participante de outro grupo para o Paredão seguindo a lógica da brincadeira.

Com isso, três nomes foram parar na berlinda ainda no sábado: Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco. Cada um deles acabou sendo escolhido por um grupo adversário dentro da dinâmica, abrindo a formação do Paredão da semana.

A formação continuou neste domingo (15). O Líder da semana, Alberto Cowboy, precisou fazer sua indicação direta ao Paredão e escolheu Breno para a berlinda.

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Em seguida, aconteceu a votação da casa no confessionário. A participante mais votada pelos brothers foi Solange Couto, que também passou a disputar a permanência no reality show.

Com isso, a berlinda ficou formada inicialmente por cinco participantes: Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Leandro Boneco, Breno e Solange Couto.

Participantes do BBB 26 1 de 23

A dinâmica da semana ainda contou com um elemento extra capaz de alterar o rumo do jogo. Após a primeira parte da formação do Paredão, os brothers participaram da Máquina do Poder, na qual precisavam comprar caixas usando estalecas. Apenas uma delas continha o Colar do Poder, que permite retirar do Paredão um dos participantes indicados pela dinâmica Pedra, Papel e Tesoura.

Quem encontrou a caixa premiada foi Jordana, que ganhou o direito de salvar um dos indicados da berlinda. A escolha da sister foi salvar o seu aliado no jogo, Jonas Sulzbach, que se livrou do Paredão.