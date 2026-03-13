Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a experiência no Arento, restaurante mediterrâneo do Fera Palace que virou destino gastronômico no Centro de Salvador

Com cozinha focada em peixes e frutos do mar e menu assinado pelo chef Peu Mesquita, o Arento combina influência do sul da Itália com ingredientes baianos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:00

O Arento funciona dentro do histórico Fera Palace Hotel, no Centro de Salvador.
O Arento funciona dentro do histórico Fera Palace Hotel, no Centro de Salvador. Crédito: Reprodução/Instagram

Instalado dentro do icônico Fera Palace Hotel, no Centro Histórico de Salvador, o Arento se consolidou como um dos restaurantes mais sofisticados da região. A casa aposta em uma cozinha mediterrânea contemporânea com forte influência do sul da Itália, destacando peixes e frutos do mar preparados com ingredientes majoritariamente brasileiros.

O menu é assinado pelo chef Peu Mesquita, formado pelo Instituto Italiano de Culinária e com passagem pelo restaurante Piazza Duomo. A proposta da casa, segundo ele, é equilibrar técnica internacional com produtos locais.

“A cozinha do Arento tem como foco peixes e frutos do mar com influência do Sul da Itália, cozinha mediterrânea, prezando sempre a qualidade e procurando surpreender”, afirma o chef.

Entre os pratos que se tornaram favoritos do público está o Gamberi com Spaghetti Nero, que reúne camarão VG grelhado com massa longa feita com tinta de lula e molho de limão.

Arento

Arento por Reprodução/Instagram
Arento por Reprodução/Instagram
Arento por Reprodução/Instagram
Arento por Reprodução/Instagram
Arento por Reprodução/Instagram
Arento por Reprodução/Instagram
1 de 6
Arento por Reprodução/Instagram

“Um dos novos pratos que virou queridinho é o nosso Gamberi com Spaguetti Nero, um camarão VG grelhado com uma massa longa com tinta de lula e um molho de limão. Super fresco e já é uma pedida obrigatória”, explica Peu Mesquita.

O cardápio também valoriza ingredientes regionais, algo que faz parte da filosofia da cozinha do restaurante.

“Sempre priorizo usar produtos baianos e brasileiros, vegetais, frutas, cereais e laticínios, pois assim conseguimos uma qualidade excelente. Acabamos por usar as importações apenas para algum produto específico”, completa.

Entre as opções mais sofisticadas do cardápio está a Grigliata di Mare, uma seleção de frutos do mar grelhados pensada para compartilhar.

“Temos uma Grigliata di Mare, que é uma seleção de frutos do mar grelhados; um prato super leve e cheio de sabor, feito para compartilhar para duas a três pessoas e custa R$ 298”, conta o chef.

A proposta reforça o estilo mediterrâneo da casa, em que pratos do mar e preparações leves dominam o menu.

De acordo com o restaurante, o ticket médio gira em torno de R$ 200 por pessoa no almoço, valor que pode variar dependendo da escolha de pratos e bebidas.

“Durante o dia, muitas pessoas trabalham pela região e querem um lugar agradável para almoçar. Já à noite, há muitas comemorações e casais. Além, é claro, dos hóspedes”, explica Peu Mesquita.

Pratos do Arento

Pratos do Arento por Reprodução
Pratos do Arento por Reprodução
Pratos do Arento por Reprodução
Pratos do Arento por Reprodução
Pratos do Arento por Reprodução/Instagram
Pratos do Arento por Reprodução/Instagram
1 de 6
Pratos do Arento por Reprodução

O restaurante também recebe muitos visitantes que estão hospedados no próprio Fera Palace, hotel de luxo instalado em um prédio histórico Art Déco que se tornou um dos símbolos arquitetônicos de Salvador.

Segundo o chef, parte importante da experiência começa antes mesmo do pedido chegar à mesa. “O fato de estar em um prédio icônico como o Fera Palace sempre é a primeira recepção com o cliente; a arquitetura Art Déco chama a atenção. E sobre a cozinha, o que mais elogiam é a leveza dos pratos”, afirma.

Essa combinação entre arquitetura histórica e gastronomia contemporânea transformou o Arento em um dos novos pontos de encontro da cena gastronômica do Centro de Salvador, atraindo desde executivos que trabalham na região até turistas e casais em busca de uma experiência mais sofisticada.

Leia mais

Imagem - Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Imagem - SBT reage após fala de Ratinho e Daniela Beyruti liga para Erika Hilton

SBT reage após fala de Ratinho e Daniela Beyruti liga para Erika Hilton

Imagem - Discussão, revelação sobre tiro em Bagdá e suspeitas sobre remédios agitam Três Graças nesta quinta (12)

Discussão, revelação sobre tiro em Bagdá e suspeitas sobre remédios agitam Três Graças nesta quinta (12)

Tags:

Fera Palace Hotel Arento Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Ex-repórter do Ratinho revela bastidores do programa e relata humilhações que sofreu ao vivo

Ex-repórter do Ratinho revela bastidores do programa e relata humilhações que sofreu ao vivo
Imagem - A sorte muda de lado nesta sexta: 4 signos recebem um impulso raro de abundância e oportunidades hoje (13 de março)

A sorte muda de lado nesta sexta: 4 signos recebem um impulso raro de abundância e oportunidades hoje (13 de março)
Imagem - Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
02

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
03

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
04

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial