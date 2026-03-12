Acesse sua conta
SBT reage após fala de Ratinho e Daniela Beyruti liga para Erika Hilton

Presidente do SBT pediu desculpas à deputada após declaração considerada transfóbica no “Programa do Ratinho”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:53

Daniela Beyruti ligou para Erika Hilton após polêmica envolvendo fala de Ratinho no SBT
Daniela Beyruti ligou para Erika Hilton após polêmica envolvendo fala de Ratinho no SBT Crédito: Reprodução

A presidente do SBT, Daniela Beyruti, procurou a deputada federal Erika Hilton após a repercussão de falas consideradas transfóbicas feitas por Ratinho durante o Programa do Ratinho.

Segundo Erika Hilton, as duas conversaram por telefone após o episódio exibido ao vivo na última quarta-feira (11). Durante a ligação, Daniela Beyruti teria pedido desculpas e afirmado que a declaração do apresentador não representa a posição oficial da emissora.

Em entrevista ao programa Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, a parlamentar contou detalhes da conversa. “Eu recebi uma ligação da Daniela Abravanel. Ela me ligou, falou comigo, trouxe a visão do grupo e disse que o programa era ao vivo. Parece que esse comportamento não é o comportamento que representa o SBT e o Grupo Silvio Santos”, afirmou.

A deputada também relatou que o contato durou cerca de dez minutos e descreveu a postura da executiva como respeitosa. Segundo ela, Daniela Beyruti teria informado que a emissora pretende tomar medidas após a repercussão do caso.

Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton

Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT
Érika Hilton por Reprodução
O apresentador também fes comentários sobre Pabllo Vittar, questionando sua anatomia por Reprodução
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Ele ainda chegou a questionar se Erika seria "deputada ou deputado" por Câmara dos Deputados
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais

O que Ratinho disse

A polêmica começou após Ratinho comentar, durante o programa, a eleição de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

No comentário exibido ao vivo, o apresentador questionou a escolha da deputada, afirmando que não considerava justo uma mulher trans ocupar o cargo.

A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton

A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton
A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton por Reprodução/TV Globo
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton por Reprodução/TV Globo

“Deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo. Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, disse.

Na sequência, Ratinho fez novas declarações que provocaram forte reação nas redes sociais.

Ação contra Ratinho e o SBT

Após o episódio, Erika Hilton acionou o Ministério Público Federal para investigar o apresentador e a emissora por declarações consideradas transfóbicas.

A parlamentar solicitou a abertura de um inquérito civil e pediu que seja movida uma ação civil pública com pedido de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

Segundo o documento encaminhado ao MPF, Ratinho teria negado repetidamente a identidade de gênero da deputada ao comentar sua eleição para a presidência da comissão.

Erika Hilton foi eleita para o cargo após receber 11 votos favoráveis no segundo turno da votação, garantindo maioria simples na Câmara dos Deputados.

A repercussão do caso mobilizou debates nas redes sociais e no meio político, enquanto o SBT afirma avaliar quais medidas serão adotadas após a fala do apresentador.

Tags:

Sbt Ratinho Erika Hilton

