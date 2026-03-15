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Quem comprou a caixa premiada da Máquina do Poder no BBB 26 e poderá salvar alguém do Paredão

Advogada encontra Colar do Poder  e poderá salvar alguém na formação do Paredão deste domingo (15).

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:16

Jordana movimentou o jogo no BBB 26 ao comprar a caixa premiada da Máquina do Poder na tarde deste domingo (15). A advogada encontrou o Colar do Poder, que permite tirar um dos emparedados da dinâmica Pedra, Papel e Tesoura. A decisão poderá salvar Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach ou Leandro Boneco durante a segunda parte da formação do Paredão desta noite.

A dinâmica aconteceu logo após a primeira etapa da formação do Paredão. Os participantes encontraram a Máquina do Poder na área externa da casa e precisaram comprar caixas numeradas. Cada brother escolheu um número no totem para descobrir se havia algum benefício ou consequência. Antes da dinâmica, o gshow já havia antecipado que a caixa premiada era a de número 8.

Antes mesmo das compras começarem, a fila gerou discussão entre os participantes. Jonas Sulzbach acusou Ana Paula Renault de furar a fila e entrar na frente de Milena. Sem microfone no momento da discussão, o brother fez gestos de reprovação. Depois de recolocar o equipamento, ele confrontou a sister e disse que não valia furar a fila.

Milena reagiu à acusação e rebateu Jonas Sulzbach na frente dos colegas. A participante questionou se ele era líder de alguma coisa na casa, aumentando o clima de tensão entre os confinados durante a dinâmica da Máquina do Poder.

Jordana (BBB 26)

Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26 por Reprodução/Globo
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Jordana (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo

Quando chegou sua vez de escolher, Jordana selecionou a caixa de número 8 e encontrou o poder escondido. Dentro do objeto estava a mensagem informando que ela havia ganhado um poder que seria usado quando solicitado. O prêmio dá à sister a chance de interferir diretamente na formação do Paredão desta semana.

Após descobrir o poder, Jordana tentou manter o segredo. Ela mostrou a caixa rapidamente para Jonas Sulzbach e pediu discrição, dizendo para ele não falar nada e fingir que não era nada.

Em seguida, Jordana chamou Marciele para o Quarto Sonho de Voar e comemorou a sorte. A advogada afirmou que sua intuição estava boa e celebrou o resultado da dinâmica. Ela também contou a novidade para Alberto Cowboy e decidiu esconder a caixa premiada dos outros participantes da casa.

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Tags:

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