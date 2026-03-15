REALITY SHOW

Quem comprou a caixa premiada da Máquina do Poder no BBB 26 e poderá salvar alguém do Paredão

Advogada encontra Colar do Poder e poderá salvar alguém na formação do Paredão deste domingo (15).

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:16

Jordana movimentou o jogo no BBB 26 ao comprar a caixa premiada da Máquina do Poder na tarde deste domingo (15). A advogada encontrou o Colar do Poder, que permite tirar um dos emparedados da dinâmica Pedra, Papel e Tesoura. A decisão poderá salvar Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach ou Leandro Boneco durante a segunda parte da formação do Paredão desta noite.

A dinâmica aconteceu logo após a primeira etapa da formação do Paredão. Os participantes encontraram a Máquina do Poder na área externa da casa e precisaram comprar caixas numeradas. Cada brother escolheu um número no totem para descobrir se havia algum benefício ou consequência. Antes da dinâmica, o gshow já havia antecipado que a caixa premiada era a de número 8.

Antes mesmo das compras começarem, a fila gerou discussão entre os participantes. Jonas Sulzbach acusou Ana Paula Renault de furar a fila e entrar na frente de Milena. Sem microfone no momento da discussão, o brother fez gestos de reprovação. Depois de recolocar o equipamento, ele confrontou a sister e disse que não valia furar a fila.

Milena reagiu à acusação e rebateu Jonas Sulzbach na frente dos colegas. A participante questionou se ele era líder de alguma coisa na casa, aumentando o clima de tensão entre os confinados durante a dinâmica da Máquina do Poder.

Jordana (BBB 26) 1 de 27

Quando chegou sua vez de escolher, Jordana selecionou a caixa de número 8 e encontrou o poder escondido. Dentro do objeto estava a mensagem informando que ela havia ganhado um poder que seria usado quando solicitado. O prêmio dá à sister a chance de interferir diretamente na formação do Paredão desta semana.

Após descobrir o poder, Jordana tentou manter o segredo. Ela mostrou a caixa rapidamente para Jonas Sulzbach e pediu discrição, dizendo para ele não falar nada e fingir que não era nada.