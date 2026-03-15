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Lucas Guedez nega abandono de cachorra após acusações e recebe apoio de creche para pets

Influenciador afirma que doou a cadela Chloe para empresa

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:13

Lucas Guedez e Chloe Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Lucas Guedez se manifestou nas redes sociais após ser acusado de abandonar sua cachorra de estimação, Chloe, em uma creche para pets em São Paulo. O amigo de Virginia Fonseca negou as acusações e afirmou que, na verdade, decidiu doar o animal para a responsável pelo local. A empresa também se pronunciou e disse que não houve abandono.

A polêmica começou após comentários nas redes sugerirem que o influenciador teria deixado a cadela, da raça border collie, no estabelecimento e não voltado para buscá-la. Diante da repercussão, Lucas publicou uma série de vídeos para explicar sua versão da história.

"Eu não abandonei a Chloe. Ela foi doada para uma família que eu conheço, que cuida muito bem dela. Eu nunca abandonaria um animal", afirmou.

Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca 1 de 4

Em outro trecho do desabafo, ele disse estar sendo alvo de ataques e ameaças na internet. “É uma mentira, estou sendo acusado de abandono de animal. Eu vou provar, essa pessoa já está sendo processada. Vim aqui me pronunciar também por conta das ameaças que eu estou recebendo”.

Segundo Lucas, o problema começou depois que ele adquiriu a cachorra sem conhecer bem as necessidades da raça. Ele contou que Chloe precisava de muita atividade física e espaço, algo que se tornou difícil de conciliar com sua rotina.

"Exige muita demanda e eu não pesquisei sobre a raça. Eu morava em um apartamento pequeno (…) Ela foi crescendo e precisa gastar muita energia. Ela foi demonstrando sintomas de ansiedade. Decidi colocar ela na escolinha aos finais de semana. Durante a semana, ela ficava com a minha mãe".

O influenciador também relatou que a situação familiar se complicou quando sua mãe enfrentou problemas de saúde. "No meio de tudo isso, minha mãe ficou muito doente por conta da diabetes. Minha mãe se separou do meu pai, foi só piorando e mudamos de apartamento e a Chloe foi junto, mas ela estava mal (…) Minha mãe foi internada e ficou três meses internada".

Diante do cenário, Lucas disse que a família decidiu procurar uma solução que fosse melhor para o animal. "Aí pronto, a gente não sabia o que fazer. Eu não conseguia ter essa demanda mais. Entramos em um consenso para o melhor da Chloe (…) A dona da escola sempre foi apaixonada pela Chloe. Quando a Chloe ficava na escola aos fins de semana, ela dormia com a dona da escola".

Segundo ele, a decisão foi doar a cadela para a proprietária do local. "Decidimos doar a Chloe para a dona da escola. Ela topou, ela ficou tão feliz (…) A gente sempre manteve contato pra saber da Chloe. A gente doou e não largou ela".

Lucas Guedez se pronuncia sobre acusação de que abandonou sua cachorra Chloe:



“[…] A gente doou e não largou. Todos os dias a gente perguntava da Chloe, principalmente minha mãe. […] É muito feio o que aconteceu hoje na internet. Tacar mil pedras sem saber a minha versão.… pic.twitter.com/xQYIkLtAYw — QG do POP (@QGdoPOP) March 14, 2026

Após a repercussão do caso, o Espaço Bem-Estar Animal também publicou uma nota nas redes sociais confirmando a versão do influenciador. No comunicado, a proprietária do estabelecimento, Juliana Marte, afirmou que Chloe já frequentava o local há algum tempo e havia criado um vínculo forte com a equipe.

"Chloe frequenta o Espaço Bem-Estar Animal há algum tempo, período em que criou um vínculo muito forte de carinho e confiança comigo, Juliana Marte, proprietária do Espaço Bem-Estar Animal. Lucas e sua família sempre demonstraram cuidado e preocupação com o bem-estar dela", informou.

A empresa explicou ainda que a raça da cadela exige bastante atividade física e socialização, e que a mudança para um ambiente com mais espaço poderia ser benéfica. No comunicado, o estabelecimento reforçou que a decisão foi tomada pensando no bem-estar do animal.

"Portanto, não houve abandono", destacou a nota. "Reforçamos que Chloe está muito bem, saudável e recebendo todos os cuidados, carinho e atenção necessários".