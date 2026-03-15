DEPOIMENTO

Ex-Globo relata experiência de quase morte, cirurgia e diz que encontrou Jesus: 'Não era para eu estar aqui'

Dani Valente relembrou crises de saúde, retirada do útero e momento em que acreditou que poderia morrer

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:39

Dani Valente Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Dani Valente, conhecida por trabalhos em Confissões de Adolescente e no humorístico Zorra Total, revelou ter vivido uma experiência de quase morte após enfrentar graves problemas de saúde no último ano. Convertida à religião evangélica, ela contou que a fé teve papel decisivo durante o período delicado, que incluiu diversas internações e uma cirurgia de retirada do útero.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista relembrou o momento em que precisou lidar com fortes dores provocadas por um grande coágulo no útero. Antes da cirurgia, ela precisaria passar por uma curetagem, mas o episódio acabou tomando um rumo inesperado.

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"Meu nome é Daniele Valente, e o fato de eu estar aqui hoje já é motivo de eu agradecer muito, porque não era para eu estar aqui sentada falando isso nesse exato momento. Eu passei por muitas idas aos hospitais esse ano todo".

A atriz relatou que os médicos haviam identificado o problema e que o quadro causava dores intensas. "[Encontraram] Um coágulo grande no meu útero, e eu teria que fazer um procedimento para ser retirado aquilo. Uma raspagem, que eles chamam de curetagem. E, pela primeira vez, eu entreguei de verdade a Jesus, assim".

Segundo Dani, a intensidade da dor foi algo que nunca havia experimentado antes. "Essa dor era insuportável. Eu entrei gritando. O meu marido [Christiano Cochrane, filho de Marília Gabriela], que está há 17 anos comigo, nunca tinha me visto berrar".

Em meio à situação, ela chegou a acreditar que havia perdido o controle da bexiga por causa da medicação. "Eu falei: 'Chris, vai em casa pegar uma outra roupa para mim, porque eu acho que, com essa morfina toda para tirar a minha dor, eu acho que estou fazendo xixi na calça, está saindo tudo aqui, eu não estou controlando'. E quando eu levantei, não era. Era uma poça de sangue enorme. Esse coágulo saiu sozinho, me deu um alívio tremendo", contou.

Posteriormente, a atriz passou por uma histerectomia, procedimento cirúrgico de retirada do útero. Mesmo após a operação, no entanto, ela ainda enfrentou outro susto de saúde pouco tempo depois. Uma semana antes de gravar o depoimento publicado nas redes, Dani precisou ser levada às pressas para o hospital por causa de uma crise severa.

"Gente, eu tive uma enxaqueca insuportável, e lá fui eu de novo para a emergência. Eu tinha um monte de 'sis' [sister, irmãs em inglês] para chamar, mas veio na minha cabeça a Michelle [Navarrete, amiga do grupo da igreja]. Ela me levou para o hospital".

Ela contou que, ao chegar à unidade médica, teve dificuldade até para falar. "Quando chegou lá, eu não conseguia falar. Eu tremia, eu tive que colocar um plástico na boca, porque os meus dentes batiam tanto que eu estava com medo de quebrar os dentes. A minha língua estava enrolando, eu não conseguia falar. Eu só conseguia pensar em Jesus, eu não conseguia nem pensar 'me tira daqui', nada disso".

Durante o atendimento, a atriz afirmou que contou com o apoio da amiga, que a acompanhou o tempo todo. "Mas Deus é tão bom que mandou a Michelle do meu lado, a Michelle falou tudo que eu não conseguia falar. Eu tive ela ali de mãos dadas comigo, o tempo todo orando sem parar".

Ao final do relato, Dani ressaltou o papel que a fé passou a ocupar em sua vida após os episódios de saúde. "Como que a igreja é importante, como que Deus escolhe, né? Jesus é tão maravilhoso que Ele escolhe as pessoas certinhas, Ele sabe o que cada um pode oferecer no momento exato, no lugar exato".

A atriz também explicou que o vídeo foi gravado antes da cirurgia, realizada no fim de 2025, e afirmou que decidiu compartilhar o testemunho como forma de expressar gratidão pela recuperação. Atualmente, ela vive nos Estados Unidos com o marido, o ator Christiano Cochrane, filho da jornalista e apresentadora Marília Gabriela, e os filhos do casal.