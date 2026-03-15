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Oscar 2026: saiba onde assistir, horário e brasileiros indicados

Maior premiação do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:53

Cena de 'O Agente Secreto'
Cena de 'O Agente Secreto', filme brasileiro indicado ao Oscar 2026 Crédito: NEON

Hoje é dia de preparar a pipoca e dormir tarde, afinal, acontece neste domingo (15) o Oscar 2026, a maior premiação do cinema mundial. E os brasileiros têm muitos motivos para estarem ansiosos. O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, está concorrendo a quatro estatuetas. Entre elas, a de Melhor Ator, com o baiano Wagner Moura. 

A chegada dos artistas ao tapete vermelho pode ser acompanhada pela TNT e HBO Max a partir das 18h30. O canal e a plataforma também irão transmitir a premiação completa. A TV Globo e o Globoplay exibem a cerimônia a partir das 21h, logo após o programa "Fantástico".

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

A cerimônia mais aguardada do ano ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação terá o comediante Conan O'Brien como apresentador.

A aposta para o Brasil ganhar em alguma das categorias está depositada em "O Agente Secreto", que conta a história de um professor que se muda, em fuga, de São Paulo para Recife em 1977, durante a Ditadura Militar, para recomeçar a vida. 

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O longa-metragem está concorrendo a quatro estatuetas. As indicações são nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

No ano passado, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional com o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. 

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