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Oscar 2026: saiba onde assistir, horário e brasileiros indicados

Maior premiação do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:53

Cena de 'O Agente Secreto', filme brasileiro indicado ao Oscar 2026 Crédito: NEON

Hoje é dia de preparar a pipoca e dormir tarde, afinal, acontece neste domingo (15) o Oscar 2026, a maior premiação do cinema mundial. E os brasileiros têm muitos motivos para estarem ansiosos. O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, está concorrendo a quatro estatuetas. Entre elas, a de Melhor Ator, com o baiano Wagner Moura.

A chegada dos artistas ao tapete vermelho pode ser acompanhada pela TNT e HBO Max a partir das 18h30. O canal e a plataforma também irão transmitir a premiação completa. A TV Globo e o Globoplay exibem a cerimônia a partir das 21h, logo após o programa "Fantástico".

O Agente Secreto 1 de 19

A cerimônia mais aguardada do ano ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação terá o comediante Conan O'Brien como apresentador.

A aposta para o Brasil ganhar em alguma das categorias está depositada em "O Agente Secreto", que conta a história de um professor que se muda, em fuga, de São Paulo para Recife em 1977, durante a Ditadura Militar, para recomeçar a vida.

O longa-metragem está concorrendo a quatro estatuetas. As indicações são nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.