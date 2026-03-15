NA TORCIDA

Amigos de longa data, Lázaro Ramos e Wagner Moura se emocionam em encontro para o Oscar 2026: 'Meu irmão'

Atores vão juntos à cerimônia de premiação mais importante do cinema

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:51

Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

Eles finalmente estão juntos! Lázaro Ramos e Wagner Moura enfim se encontraram no último sábado (14), em Los Angeles, nos Estados Unidos, às vésperas da cerimônia do Oscar. Os dois vão marcar presença na premiação mais importante do cinema mundial, na qual o protagonista de O Agente Secreto concorre ao prêmio de Melhor Ator. O longa de Kleber Mendonça Filho também está indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

O reencontro dos baianos foi marcado por um abraço por um longo tempo, enquanto eram cercados por fãs que registraram o momento com celulares. Em seguida, eles caminharam juntos pelo local, com os braços nos ombros um do outro. Em meio ao burburinho do evento, Lázaro comentou sobre a elegância das pessoas presentes e brincou que os dois pretendem "beber até o dia 16".

Wagner Moura da vida real 1 de 6

"Que gente linda, que saudade. Que bom ver seu rosto. Que gente elegante, eu vi o rosto de todo mundo, nós vamos beber até o dia 16", disse ele. Depois da declaração, o vilão da novela 'A Nobreza do Amor', da Globo, deu um beijo no rosto de Wagner, e os dois voltaram a se abraçar. Moura retribuiu com tapinhas nas costas do amigo e falou: "Te amo".

Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

"Encontrando meu irmão. Bahia em LA", escreveu Lázaro ao postar o vídeo do momento. Os dois atores são amigos há mais de 30 anos, desde a adolescência, quando se conheceram fazendo teatro em Salvador. Eles já trabalharam juntos em algumas produções, como os longas Saneamento Básico, O Filme, Cidade Baixa e Ó Pai, Ó.