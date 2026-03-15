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Amigos de longa data, Lázaro Ramos e Wagner Moura se emocionam em encontro para o Oscar 2026: 'Meu irmão'

Atores vão juntos à cerimônia de premiação mais importante do cinema

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:51

Lázaro Ramos e Wagner Moura
Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

Eles finalmente estão juntos! Lázaro Ramos e Wagner Moura enfim se encontraram no último sábado (14), em Los Angeles, nos Estados Unidos, às vésperas da cerimônia do Oscar. Os dois vão marcar presença na premiação mais importante do cinema mundial, na qual o protagonista de O Agente Secreto concorre ao prêmio de Melhor Ator. O longa de Kleber Mendonça Filho também está indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

O reencontro dos baianos foi marcado por um abraço por um longo tempo, enquanto eram cercados por fãs que registraram o momento com celulares. Em seguida, eles caminharam juntos pelo local, com os braços nos ombros um do outro. Em meio ao burburinho do evento, Lázaro comentou sobre a elegância das pessoas presentes e brincou que os dois pretendem "beber até o dia 16".

Wagner Moura da vida real

Wagner na peça Abismo de Rosa, dirigido por Fernando Guerreiro, em 1997. Ele está no centro, com Clécia Queiroz e Nádia Turenko. por Divulgação
Biu, Wagner Moura e Franciel Cruz, o trio nordestino por Divulgação
Wagner Moura recebendo o livro de Franciel, no camarim. "A primeira coisa que ele me perguntou foi do Vitória", disse Franciel por Divulgação
Wagner Moura com a comissão técnica do Vitória e Lazaro Ramos, em jogo do Vitória contra o Flamengo, no Rio, em 2017 por Divulgação
Wagner Moura e seu amigo Fábio Barbosa por Divulgação
Wagner Moura no templo maior: Barradão, com Franciel Cruz por Divulgação
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Wagner na peça Abismo de Rosa, dirigido por Fernando Guerreiro, em 1997. Ele está no centro, com Clécia Queiroz e Nádia Turenko. por Divulgação

"Que gente linda, que saudade. Que bom ver seu rosto. Que gente elegante, eu vi o rosto de todo mundo, nós vamos beber até o dia 16", disse ele. Depois da declaração, o vilão da novela 'A Nobreza do Amor', da Globo, deu um beijo no rosto de Wagner, e os dois voltaram a se abraçar. Moura retribuiu com tapinhas nas costas do amigo e falou: "Te amo".

Lázaro Ramos e Wagner Moura
Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

"Encontrando meu irmão. Bahia em LA", escreveu Lázaro ao postar o vídeo do momento. Os dois atores são amigos há mais de 30 anos, desde a adolescência, quando se conheceram fazendo teatro em Salvador. Eles já trabalharam juntos em algumas produções, como os longas Saneamento Básico, O Filme, Cidade Baixa e Ó Pai, Ó.

Pelas regras do Oscar, os indicados têm até quatro convites que podem usar para levar a família e amigos. Além de Lázaro, Wagner deve ir com a esposa, a diretora Sandra Delgado, e o filho mais velho, Bem, de 19 anos.

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Tags:

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