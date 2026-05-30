Há 15 anos juntos, Maria Clara Gueiros e pai de Gregório Duvivier decidem morar juntos

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 14:30
Depois de 15 anos de relacionamento, Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier decidiram dar um novo passo na vida a dois. O casal passou a morar junto pela primeira vez, encerrando um longo período em que mantinham casas separadas.
A mudança levou a atriz para o bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes, ela vivia na Gávea, onde morou por mais de três décadas.
Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier
Edgar também mudou recentemente de endereço. Após deixar o Jardim Botânico, o artista plástico passou a viver em Laranjeiras, ficando mais próximo do filho, o ator, escritor e apresentador Gregório Duvivier, que mora na mesma região com a família.
A novidade foi tratada pelo casal como uma espécie de "casamento", já que, apesar da longa relação, eles nunca haviam compartilhado o mesmo teto.
Discreta em relação à vida pessoal, Maria Clara vive uma nova fase também na carreira. A atriz retorna aos palcos a partir do próximo dia 4 no musical "Victor ou Victoria", no Teatro Claro Mais, no Rio de Janeiro, ao lado de Miguel Falabella.
O casal está junto há 15 anos e, agora, oficializa uma convivência diária que demorou mais de uma década para acontecer.