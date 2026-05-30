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Há 15 anos juntos, Maria Clara Gueiros e pai de Gregório Duvivier decidem morar juntos

Atriz deixou a Gávea e passa a dividir a mesma casa com Edgar Duvivier pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 14:30

Casal namora há 15 anos
Casal namora há 15 anos Crédito: Reprodução

Depois de 15 anos de relacionamento, Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier decidiram dar um novo passo na vida a dois. O casal passou a morar junto pela primeira vez, encerrando um longo período em que mantinham casas separadas.

A mudança levou a atriz para o bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes, ela vivia na Gávea, onde morou por mais de três décadas.

Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier

Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução
Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução
Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução
Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução
Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução
Casal namora há 15 anos por Reprodução
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Maria Clara Gueiros e o artista plástico Edgar Duvivier por Reprodução

Edgar também mudou recentemente de endereço. Após deixar o Jardim Botânico, o artista plástico passou a viver em Laranjeiras, ficando mais próximo do filho, o ator, escritor e apresentador Gregório Duvivier, que mora na mesma região com a família.

A novidade foi tratada pelo casal como uma espécie de "casamento", já que, apesar da longa relação, eles nunca haviam compartilhado o mesmo teto.

Discreta em relação à vida pessoal, Maria Clara vive uma nova fase também na carreira. A atriz retorna aos palcos a partir do próximo dia 4 no musical "Victor ou Victoria", no Teatro Claro Mais, no Rio de Janeiro, ao lado de Miguel Falabella.

O casal está junto há 15 anos e, agora, oficializa uma convivência diária que demorou mais de uma década para acontecer.

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