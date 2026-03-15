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Zé Felipe mostra viagem com filhos, publica mensagem enigmática e fãs apontam indireta para Virginia

Cantor compartilhou fotos em Salvador em família, mas seguidores viram indireta para a mãe das crianças

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:49

Zé Felipe abre álbum de viagem com filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe compartilhou nas redes sociais, na noite deste sábado (14), uma série de fotos ao lado dos três filhos em Salvador, na Bahia. O cantor mostrou registros de um passeio na praia acompanhado de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, com brincadeiras na areia, desenhos e caminhadas à beira-mar. Mas a legenda escolhida para a publicação chamou a atenção.

"A paz que incomoda muita gente", escreveu. Muitos seguidores apontaram como uma possível indireta à mãe das crianças, Virginia Fonseca. "A paz que incomoda a Carminha", comentou uma pessoa, alfinetando a influenciadora. "Faltou só sua morena do seu lado a Ana pra completar a foto", disse outra, fazendo referência para Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe.

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A mãe do cantor, Poliana Rocha, também esteve na viagem e compartilhou registros com trilha sonora com a canção Reza, de Rita Lee, no trecho "Deus me proteja da sua inveja".

Vale lembrar que Zé Felipe e Virginia protagonizaram uma treta nesta semana, depois que a influenciadora publicou um vídeo em que aparece maquiando Maria Flor e falando que a menina só quer que a mãe a maquie. Muita gente viu a postagem como indireta para Ana Castela, que tinha compartilhado um registro recente também maquiando a menina. A própria Ana deixou de seguir Virginia.