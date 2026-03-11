FAMOSOS

Ana Castela deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica envolvendo Maria Flor e indireta nas redes

Influenciadora e cantora se envolveram em treta nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:16

Ana Castela e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A treta envolvendo Ana Castela, Virginia Fonseca e Zé Felipe ganhou um novo capítulo. Após a influenciadora ter supostamente mandado uma indireta para a cantora nas redes sociais, envolvendo a filha Maria Flor, internautas notaram que a Boiadeira deixou de seguir a loira no Instagram. A empresária, por sua vez, também não segue a artista.

Os seguidores logo reagiram ao unfollow de Ana Castela. "Fez foi demorar. Muito desnecessário aquele comentário dela", escreveu uma pessoa. "Ai, que cena, sabe?", publicou outra. "A Vivibora nunca seguiu ela", apontou mais uma. "Tá certa! A Ana não merece esses ataques. Mesmo se ela não estiver com o Zé, ela só estava tratando bem as crianças. Eu como mãe tenho carinho por quem trata meus filhos bem!", comentou uma quarta.

Ana Castela 1 de 28

Entenda a treta

A polêmica começou quando Virginia contou aos seguidores que precisaria desistir de uma viagem que faria para Madri, na Espanha, após os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, apresentarem mal-estar. Durante um relato, ela compartilhou um vídeo em que aparece maquiando Maria Flor, e afirmou: "Só quer maquiar com a mamãe agora né?!". "Sim", respondeu a criança. "Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar, né?", completou a loira. "Não, só a mamãe agora", afirmou a pequena.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 26

Os internautas, porém, apontaram a publicação como uma possível indireta a Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe. No último domingo (8), a cantora apareceu em momentos de brincadeira com as crianças e, em um deles, surgiu maquiando a criança.

Diante da repercussão, Zé Felipe se pronunciou, sem entrar em muitos detalhes. "Ó vamos lá, aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa nos incomoda, tem que ser falado", falou o artista, ressaltando, porém, que prefere resolver esse tipo de questão em particular.

"Não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, quer só pôr gasolina na fogueira. Mas é isso. Ser pai é isso", completou.