Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

Jack Osbourne revelou que a bebê veio ao mundo no dia 5 de março

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:35

Jack Osbourne anuncia nascimento da filha e bebê ganha nome em homenagem ao avô Ozzy Osbourne Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O filho de Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, de 40 anos, anunciou na noite desta quarta-feira (11) a chegada de sua filha caçula. A pequena, fruto de seu casamento com Aree Gearhart, e recebeu um nome em homenagem ao avô: Ozzy Matilda Osbourne.

A homenagem vem menos de um ano após a partida do lendário vocalista do Black Sabbath, que faleceu em julho de 2025. Jack foi direto ao apresentar a pequena ao mundo nas redes sociais: "Apresentando Ozzy Matilda Osbourne", escreveu ele na legenda.

Filho de Ozzy Osbourne anuncia nascimento da filha e homenagem

Jack compartilhou uma foto da bebê em preto branco com a plaquinha "olá, mundo". Ozzy Matilda nasceu no dia 5 de março, pesando 3,515 kg e medindo pouco mais de 48 centímetros. Ela chega para se juntar à irmã Maple (nascida em 2022) e aos outros três filhos de Jack de seu casamento anterior: Pearl, Andy e Minnie.

Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Na época, a família informou que o roqueiro partiu "cercado de amor", enquanto enfrentava complicações da doença de Parkinson.

Tags:

Ozzy Osbourne Cantor Bebê Rock Recém Nascido

