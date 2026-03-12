Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 08:35
O filho de Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, de 40 anos, anunciou na noite desta quarta-feira (11) a chegada de sua filha caçula. A pequena, fruto de seu casamento com Aree Gearhart, e recebeu um nome em homenagem ao avô: Ozzy Matilda Osbourne.
A homenagem vem menos de um ano após a partida do lendário vocalista do Black Sabbath, que faleceu em julho de 2025. Jack foi direto ao apresentar a pequena ao mundo nas redes sociais: "Apresentando Ozzy Matilda Osbourne", escreveu ele na legenda.
Filho de Ozzy Osbourne anuncia nascimento da filha e homenagem
Jack compartilhou uma foto da bebê em preto branco com a plaquinha "olá, mundo". Ozzy Matilda nasceu no dia 5 de março, pesando 3,515 kg e medindo pouco mais de 48 centímetros. Ela chega para se juntar à irmã Maple (nascida em 2022) e aos outros três filhos de Jack de seu casamento anterior: Pearl, Andy e Minnie.
Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Na época, a família informou que o roqueiro partiu "cercado de amor", enquanto enfrentava complicações da doença de Parkinson.