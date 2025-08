ENTENDA

Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada; confira

Um dos grandes nomes do heavy metal, Osbourne faleceu em julho deste ano

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 16:34

Ícone do heavy metal, o cantor Ozzy Osbourne, falecido aos 76 anos em julho deste ano, enfrentou sérios problemas de saúde, após ser diagnosticado com Parkinson. O artista ainda sofreu complicações por causa de uma queda que aconteceu em 2019. >

Mesmo com as dificuldades relacionadas à saúde, Osbourne não deixou se abater, e insistiu em realizar seu último show, em Birmingham, anunciado no início de 2025 por Sharon Osbourne.>

Após análises, nesta terça-feira, foi revelada a causa da morte do artista: um ataque cardíaco, de acordo com uma certidão de óbito arquivada em um cartório de Londres, conforme divulgação do jornal The New York Times. O astro ainda sofria de doença arterial coronariana, também segundo o documento.>

“O documento, apresentado pela filha de Osbourne, Aimée Osbourne, lista parada cardíaca e doença arterial coronariana entre as causas, observando que ele sofria de Parkinson”, diz o jornal.>

A doença que dá seus primeiros sinais de forma inofensiva tem crescido nos últimos anos. De acordo com um estudo realizado pelo Jornal da Associação Americana do Coração (JAHA) através de dados do Sistema Nacional de Estatísticas Vitais dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostrou que entre 1970 e 2022, a mortalidade ajustada pela idade para outros subtipos de doenças cardíacas aumentou em 81% (de 68 para 123 por 100 000), com os maiores aumentos na insuficiência cardíaca (aumento de 146%), doença cardíaca hipertensiva (aumento de 106%) e arritmias (aumento de 450%).>

Apesar dos riscos, o infarto cardíaco pode ser evitado com simples hábitos saudáveis no diário, de acordo com especialistas. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos principais hábitos para a saúde do coração estar em dia é cuidar da alimentação.>

Além disso, também é importante praticar atividades físicas, manter o peso saudável (nem abaixo do recomendado para a altura e a idade da pessoa, nem com sobrepeso), evitar o fumo. Assim como se manter atento em relação a saúde, fazendo a partir da realização de exames periódicos.>