HOMENAGEM

Preta Gil ganha busto esculpido em pedra em cemitério no Rio; veja

Família da cantora reservou local no crematório para obra e imagem da artista

Preta Gil (1974 -- 2025) recebeu mais uma homenagem de seus familiares , como forma de simbolizar o legado da cantora: um busto esculpido em pedra. Após a partilha das cinza de Preta entre os entes queridos e amigos próximos, a família Gil decidiu reservar um espaço no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, para a obra que foi exposta ao lado de uma imagem da artista.>

O busto confeccionado com as feições de Preta Gil recebeu parte das cinzas da cremação da cantora nesta terça-feira (5) e foi instalada em um nicho de vidro, com um batom e 100 cartões com mensagens carinhosas, escritas por familiares e amigos que estiveram na cerimônia de despedida no último dia 25 de julho. >