Gominho comenta saída da Mynd após morte de Preta Gil: 'Só faço o que eu quero'

Apresentador também comentou sobre relação com família da cantora e com o filho dela, Francisco

"Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela, que eu tava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela, que eu fui pra lá por causa dela", falou. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", completou.>

Em seguida, uma pessoa perguntou a Gominho se ele se dava bem com Francisco Gil, único filho de Preta Gil. “Eu me dou bem com todo mundo! Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de ‘não se dar bem’, ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!”, respondeu.>