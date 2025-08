TRAUMAS

Fábio Assunção revela abuso na infância e fala sobre saúde mental: 'Saí correndo'

Em entrevista emocionante, ator compartilha pela primeira vez episódio de assédio sofrido aos 8 anos

“Eu tive um vizinho quando era garoto, quando eu tinha uns oito, nove anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo”, contou o ator, visivelmente emocionado.>

O ator reforçou que decidiu compartilhar o trauma não com o objetivo de equiparar a experiência com os recorrentes casos de assédio sofridos por mulheres, mas como forma de dar visibilidade a um tema ainda pouco debatido. “Eu nunca falei sobre isso porque também não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem, com os que uma mulher sofre”, pontuou.>

Saúde mental

A entrevista foi mediada pela psiquiatra Daniela Bordini, da Unifesp, e contou com perguntas feitas por jovens autistas, que integram o elenco fixo do quadro. Um dos momentos mais marcantes foi quando Fábio relembrou o ponto mais difícil de sua carreira: a saída da novela Negócio da China, da TV Globo, em 2008.>

“Chegou um momento que eu acho que entrei em um colapso. Eu fiz a novela Negócio da China e precisei sair. Foi a decisão mais difícil da minha vida profissional. Eu sabia a exposição que teria, mas saí para me cuidar, para me tratar, para botar minha vida em ordem”, explicou.>

O ator, que enfrentou problemas públicos com dependência química, refletiu sobre o estigma das internações psiquiátricas. “Eu também tive as minhas internações. E isso normalmente faz com que a gente sinta vergonha. Só que, pensa bem, quem é que está no mundo que não tenha as suas dores, as suas dificuldades?”, questionou.>