TELEVISÃO

Grávida, Maria de Fátima se joga de escada para perder bebê em 'Vale Tudo', e Bella Campos faz piada

Atriz gravou cena no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Tia Celina (Malu Galli), que já estará desconfiada da relação da golpista com César (Cauã Reymond), irá confrontar a vilã, dizendo que a gravidez é uma farsa. Fátima irá chantagear Celina, mas a irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) não vai cair no papo e exigirá o fim do casamento de Fátima e Afonso. É aí que a filha de Raquel (Taís Araujo) tomará a decisão drástica de perder o bebê.>

Em cena que está prevista para ir ao ar no dia 16, um sábado, Maria de Fátima vai se jogar da escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com o objetivo de sofrer um aborto. As cenas foram gravadas no último domingo (3), na Cinelândia, e os bastidores foram mostrados nas redes sociais pela atriz Bella Campos.>