NOVELA DAS 9

Raquel enfrenta Odete e disputa pela Paladar explode em ‘Vale Tudo’ desta segunda (4)

Intrigas, ameaças e alianças inesperadas marcam os últimos acontecimentos do remake

No capítulo desta segunda-feira (4) de *Vale Tudo*, Raquel toma uma atitude definitiva ao expulsar Odete de sua casa, começando de vez entre uma guerra entre as duas. Furiosa, Odete garante a Walter que irá destruir a empresa da rival, dando início a uma ofensiva direta contra a Paladar.>

No universo digital, Odete exige que Maria de Fátima apague um post polêmico publicado na TCA, mas a jovem rebate com um vídeo nas redes sociais afirmando ter sido censurada, informação repassada por Eugênio a Celina e à própria Odete. O embate entre as duas culmina em um confronto direto.>