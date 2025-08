TOMOU UM SUSTO

Rico Melquiades mostra reação da avó ao ver resultado de aumento peniano: 'Eita!'

Dona Laura não escondeu espanto com cirurgia íntima do neto

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 14:21

Rico Melquiades e a avó Crédito: Reprodução/Instagram

Rico Melquiades passou recentemente por uma harmonização peniana e, nesta segunda-feira (4), mostrou o resultado do procedimento íntimo... Para a avó. O influenciador e campeão do reality show A Fazenda compartilhou um vídeo com a reação de Laura Alzira ao ver o tamanho que ficou o pênis do neto - e a idosa não escondeu seu espanto.>

"Eita que lapa de r*la da desgraça, minha gente. Pra que? Pelo amor de Deus. Vai valer pra que?", disse dona Laura. "Ela está mole", avisou Rico, deixando a avó ainda mais chocada.>

Rico Melquiades 1 de 16

O influenciador, que já fez várias plásticas, revelou no domingo (3) que tinha sido submetido ao procedimento estético na região íntima. A técnica vem ganhando popularidade entre os homens, inclusive entre figuras conhecidas do meio artístico.>

"Realizei uma harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio; um bioestimulador de colágeno temporário, com necessidade de complemento a cada 12-18 meses. Resultado imediato no diâmetro e incremento no comprimento de 3 cm aproximadamente", disse.>

"Procedimento super tranquilo, durou 30 minutos, com anestesia local, na clínica. Posso retornar às atividades cotidianas de imediato com uma única ressalva, sem atividade sexual por 7 dias", acrescentou.>