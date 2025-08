MUDANÇA

Galã dos anos 1990 revela 'sofrimento' que o fez desistir de atuar: 'Corpo estava rejeitando'

Victor Fasano fez novelas como "Barriga de Aluguel" (1990) e "De Corpo e Alma" (1992) e hoje se dedica ao reflorestamento ambiental

Victor Fasano marcou época na televisão brasileira, principalmente nos anos 90 e 2000. Mas se afastou completamente da carreira de ator, e já está há quase uma década fora dos holofotes. Hoje com 66 anos, ele comentou as razões por trás da escolha, e disse que tomou a decisão após muito 'sofrimento' nos bastidores.>

“Há uns oito, nove anos, eu começava a suar no estúdio, sentia uma angústia, e dizia ao diretor: ‘Acho que não vou conseguir atuar hoje. Não estou bem’. Gravava, ia para casa e, no dia seguinte, tudo se repetia. Achava que não conseguiria nem falar o texto. E sofria, sofria, sofria”, relembrou em entrevista ao programa Nomes, no YouTube.>