DESABAFOS

Após se mudar para a Zona Sul do Rio, Gominho fala sobre R$ 5 milhões que teria recebido de herança de Preta Gil

Apresentador agora tem casa com vista para o Pão de Açúcar

O influenciador também falou sobre a preocupação com um possível sequestro após os boatos da herança. "A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado, achando que tenho R$ 5 milhões. A verdade é que, se eu for sequestrado, não tenho nem R$ 1 para dar", disse.>

Na semana passada, Gominho revelou que está de endereço novo. Um dos melhores amigos de Preta Gil, ele deixou a casa da cantora, a quem acompanha de perto desde o início do diagnóstico de câncer, e agora está morando no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.>