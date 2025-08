HOT

Affair de Gominho já publicou foto nu e ganhou 'foguinho' de ator; veja

Hélyo Felipe é integrante do reality 'Terceira metade', apresentado por Deborah Secco no Globoplay

Gominho revelou, na semana passada, que está vivendo um affair com o modelo paulista Hélyo Felipe, de 25 anos . Segundo o apresentador, os dois se conheceram "na rua" e, desde então, estão "vivendo a vida bem". Nas redes sociais, Hélyo - que é integrante do reality 'Terceira metade', apresentado por Deborah Secco no Globoplay - não economiza nas fotos sensuais. E tem até clique totalmente nu entre as publicações.>

A postagem em questão fez bastante sucesso entre os seguidores. O ator Kelner Macêdo, que é um dos galãs de "Guerreiros do Sol", no papel de Zé do Bode, comentou com um emoji de coração em chamas. O modelo retribuiu com um "foguinho".>