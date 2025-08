CASA E JARDIM

Transforme sua experiência no banho com dicas essenciais de segurança, economia e conforto

Descubra o modelo ideal e hábitos que protegem seu bolso e garantem conforto todo inverno

Agência Correio

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:00

O chuveiro correto e bem instalado traz mais segurança e conforto ao banho Crédito: Freepik

O inverno chegou e, com ele, a necessidade de um banho aquecido. Para que essa comodidade não se transforme em dor de cabeça com um chuveiro queimado, especialistas destacam a importância de cuidados na instalação e no uso diário do aparelho. >

A atenção à fiação da residência é crucial: ela deve ser compatível com a potência do chuveiro. Mais ainda, a presença de um disjuntor exclusivo para o equipamento é uma medida de segurança indispensável para proteger sua casa e evitar sobrecargas.>

A escolha de conectores de porcelana e resistências blindadas eleva a proteção. Esses componentes não só minimizam riscos de choques, mas também contribuem significativamente para estender a vida útil do seu chuveiro, assegurando tranquilidade, segundo o portal G1.>

Segurança e durabilidade no seu chuveiro

Evitar problemas na resistência e choques elétricos passa pela correta instalação. Conforme Marinaldo Gomes de Araújo, professor do Senai, em entrevista ao portal, verificar a compatibilidade da fiação e a existência de um disjuntor dedicado são passos iniciais vitais.>

Práticas simples no dia a dia, como evitar a troca de temperatura com o chuveiro ligado, são cruciais para a durabilidade. Não diminuir a vazão da água também é importante, prevenindo sobrecargas que danificam a resistência elétrica rapidamente.>

Como economizar energia ao se banhar

O chuveiro elétrico figura entre os maiores vilões da conta de energia, impactando de 25% a 35% do consumo total, segundo Rodrigo Hoffmann, da Celesc. Para reduzir esse gasto, a Celesc sugere banhos de no máximo 10 minutos.>

Uma dica valiosa é evitar ligar o chuveiro antes de entrar no banheiro para aquecer o ambiente. Hoffmann reforça: "Muita gente liga o chuveiro e o deixa esquentando o banheiro antes de entrar. Isso consome energia sem necessidade." >

Modelos com pressurizador embutido podem ser grandes aliados da economia. Eles garantem um bom volume de água mesmo em temperaturas baixas, evitando que o usuário precise reduzir o fluxo, o que sobrecarregaria a resistência do chuveiro.>

Duo shower quadra: o preferido dos consumidores

O Duo Shower Quadra, da Lorenzetti, tem sido um sucesso de vendas, com mais de mil unidades comercializadas. Ele combina a praticidade do chuveiro elétrico com a eficiência de uma ducha, proporcionando conforto térmico superior.>

De acordo com o fabricante, o produto integra um pressurizador, aumentando o volume da água. Além disso, possui um grande espalhador, que distribui a água melhor pelo corpo, otimizando a experiência do banho com maior abrangência.>