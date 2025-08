CONFUSÃO

Lucas Guimarães se revolta com Carlinhos Maia após foto romântica: 'Cachorro, canalha'

Apresentador criticou o ex-marido por alimentar rumores de affair com jovem: "Pagando de hétero"

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:41

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

Lucas Guimarães se revoltou com Carlinhos Maia após descobrir uma foto do ex-marido em clima de proximidade com Duda Luvisneck, apontada como pivô no término do casamento dos dois. Uma conversa divulgada pelo próprio influenciador nos Stories do Instagram, na madrugada dessa segunda-feira (4), mostra o apresentador questionando diretamente a atitude do ex.>

Na cozinha da mansão onde moravam juntos, Lucas perguntou para Carlinhos sobre a saída com a influenciadora. A imagem com Duda foi postada pelo influenciador e reacendeu rumores de um possível affair entre ele e a jovem.>

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães 1 de 16

"Me diz uma coisa, você ficou na mesa com a menina lá agarrado nela?", perguntou Lucas. Carlinhos tentou se defender: "Não agarrado, estávamos conversando". A resposta, porém, não convenceu o ex. "[Estava] fingindo que era hétero", rebateu.>

Lucas seguiu revoltado com a exposição de Carlinhos e o acusou de alimentar ainda mais as polêmicas. "Não tem vergonha na sua cara, não? Você acha pouco as confusões e as coisas que acontecem e vai atrás de mais? Está procurando sarna pra se coçar".>

Carlinhos então afirmou ter ficado "confuso" com Duda. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, retrucou: "Se você ficou confuso, imagina quem foi casado com você por 15 anos. [Está] pagando de hétero? Se tu passasse numa hora dessas, você ia se ver comigo, ia conhecer esse baixinho".

>

Os dois continuaram conversando com mais dois amigos. Em um determinado momento, Lucas se mostra preocupado com o estado emocional do ex, e diz que Carlinhos "precisa de uma terapia". Apesar das críticas, ele isentou Eduarda de qualquer responsabilidade.>

"Eu conheço você, mas eu não a conheço. Acredito que ela [Eduarda] seja [gente boa]. E outra, ela não é culpada de nada, quem é culpado e cachorro é tu. Canalha foi tu, a menina não tem nada a ver".>