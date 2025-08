DO MUNDO REAL PARA A TELINHA

Viúvo inspirou casal lésbico de 'Vale Tudo' e história envolve testamento escondido; conheça

Marco Rodrigues comemorou a importância da novela na luta por herança

Na vida real, o fotógrafo ficou viúvo do pintor Jorge Guinle Filho, seu companheiro de mais de 15 anos. Ele era herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil e morreu de complicações da Aids, em maio de 1987. Começava ali uma batalha na Justiça.>

"Em 1985, Jorginho fez um testamento escondido, deixando todos seus bens para mim. Eu só soube depois da existência desse documento. Depois de sua morte, a mãe dele voltou dos Estados Unidos com um novo testamento, que não valia aqui. Os pais dele já falavam da herança no enterro, no qual não pude estar presente", disse Marco em entrevista ao podcast da Rádio Novelo.>

Gilberto Braga, então, criou a trama do casal lésbico, que era vivido por Cristina Prochaska e Lala Denheinzelin na novela original. Na história, Cecília morria num acidente de carro, e, sem deixar um testamento, sua herança acabou sendo alvo de disputa entre sua família e a viúva, Laís. ""O Gilberto escreveu essa trama para me ajudar e para levantar a opinião pública. Era uma novidade", falou Marco.>

Em dezembro de 1988, faltando poucas semanas para acabar "Vale Tudo", a Justiça decidiu a favor de Marco Rodrigues. Ele ficaria com metade dos bens de seu ex-companheiro, incluindo a cobertura no Alto Leblon em que viviam juntos. Na época, o juiz avaliou que o "processo evidenciava a participação de Marco na vida profissional e afetiva de Jorginho".>

"Acredito que a sentença veio ao meu favor porque ele [Gilberto] fez tudo que pôde. A novela entra nos lares do país inteiro e pauta os assuntos. Eram muitos jornalistas cobrindo no dia da sentença por causa de 'Vale tudo'", contou.>

A família de Jorge Guinle - que era o único filho do famoso playboy Jorginho Guinle - recorreu, e a disputa levou anos na Justiça. Em 2018, depois de uma decisão do STJ, Marco Rodrigues foi reconhecido o legítimo herdeiro do pintor. Hoje, ele tem 81 anos e é casado com a produtora Alicinha Silveira. Mas ainda vive no mesmo apartamento onde morou com Jorginho Guinle.>