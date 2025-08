AMOR NO AR!

Repórter da Globo é pedido em casamento por Guilherme Gaspar

Rômulo D'Avila namora o cirurgião-dentista há pouco mais de dois anos

O amor está no ar! Repórter da TV Globo, Rômulo D'Avila ficou noivo do cirurgião-dentista Guilherme Gaspar. O jornalista, que faz reportagens para o SPTV e o Bom Dia São Paulo, anunciou a novidade nas redes sociais no último domingo (3). A série de fotos postadas por ele mostra o momento do pedido de casamento, realizado no Central Park, em Nova York (EUA).>