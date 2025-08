TURISMO

Buraco Azul: destino paradisíaco no Ceará precisa entrar na sua lista de locais para conhecer

Por que o Buraco Azul se tornou uma parada obrigatória nos roteiros que passam por Jericoacoara

Agência Correio

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:00

Por que o Buraco Azul se tornou uma parada obrigatória nos roteiros que passam por Jericoacoara Crédito: Reprodução: YouTube

Buraco Azul de Jericoacoara é um dos destinos que mais têm despertado a curiosidade de viajantes que buscam experiências diferentes e inesquecíveis. Localizado em uma área entre as cidades de Cruz e Jijoca, no Ceará, o lugar tem ganhado fama graças à beleza das suas águas, que variam de azul-claro a azul-turquesa ao longo do dia. >

Buraco Azul fica em Jericoacoara 1 de 9

Embora tenha surgido de maneira acidental, o Buraco Azul se tornou ponto de parada obrigatória nos passeios pela região. Sua aparência quase surreal faz dele um dos cenários mais fotogênicos do litoral cearense, atraindo tanto quem procura relaxar quanto quem quer atualizar o feed com imagens deslumbrantes.>

Acidente de obra que virou atração turística

O local nasceu após uma escavação para construção de uma estrada. Com o tempo, a cratera foi preenchida por águas naturais e acabou se transformando em um lago de cor vibrante, graças à combinação da luz solar com os minerais do solo.>

A beleza inesperada chamou atenção dos moradores e, logo, dos visitantes. Com o aumento da procura, o Buraco Azul passou a ser incluído nos roteiros turísticos que saem de Jericoacoara e hoje é um dos locais mais requisitados por quem visita a região.>

Lugar ideal para descanso e contemplação

Além da beleza visual, o ambiente do Buraco Azul transmite serenidade. Suas águas são calmas, e a estrutura disponível — com redes e áreas sombreadas, permite que o visitante aproveite o tempo com conforto. A atmosfera é de tranquilidade total.>

É o tipo de lugar onde não é preciso fazer muito para se encantar. Basta sentar, observar o reflexo do céu na água ou simplesmente aproveitar o silêncio. Esse clima mais calmo torna o passeio perfeito para quem deseja desacelerar.>

Acesso, estrutura e passeios organizados

A melhor forma de chegar ao Buraco Azul é com agências de turismo que oferecem veículos preparados para o percurso. Os passeios geralmente incluem paradas em outras atrações e são feitos com guias que conhecem bem a região.>

A estrutura no local é simples, mas funcional. Há opções para descanso, venda de bebidas e áreas apropriadas para banho. Isso permite que os visitantes permaneçam por um bom tempo, sem se preocupar com a falta de apoio.>

Por que visitar o Buraco Azul de Jericoacoara

O Buraco Azul é um exemplo perfeito de como a natureza pode transformar o inesperado em algo extraordinário. Sua história curiosa, aliada à beleza natural, faz dele um destino singular e encantador.>