OPORTUNIDADE

Sefaz abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 12,9 mil

Vagas são para os cargos de contador, administrador, analista fazendário, entre outros

Yan Inácio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:00

Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná Crédito: Divulgação

A Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR) abriu concurso com 60 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva (CR) para os cargos de Administrador, Analista Fazendário, Contador, entre outros. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 12.960,00, com auxílio-alimentação.

Os interessados devem se inscrever entre 3 de novembro e 3 de dezembro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que organiza o certame.

Confira trechos do edital do concurso 1 de 5

O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 130,00. O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente por meio de boleto bancário, que será gerado durante o processo de inscrição no site oficial do Cebraspe.