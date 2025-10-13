OPORTUNIDADE

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Vagas são para o nível superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:32

Vagas são para o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) Crédito: Reprodução

O Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), no Espírito Santo, abriu concurso público com 166 vagas e salários que chegam a R$ 8.347,78. As oportunidades contemplam diversos cargos de nível superior, com inscrições abertas de 15 de outubro a 14 de novembro.

O destaque do certame são as 50 vagas de Técnico Superior Socioeducativo com Bacharelado em Direito, que contam com jornada de 40 horas semanais e remuneração total de R$ 8.347,78, sendo R$ 7.547,78 de salário-base e R$ 800,00 de auxílio-alimentação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), que também é o responsável pela organização do processo seletivo.