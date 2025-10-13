Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 8,1 mil

Inscrições estão abertas até 30 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:33

Câmara Municipal de Porto Velho
Câmara Municipal de Porto Velho Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de Porto Velho, em Rondônia, está com edital de concurso público aberto para 48 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para diversos cargos. Os salários iniciais chegam a R$ 8,1 mil, além de benefícios. As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade médio, técnico e superior.

As inscrições estão abertas até as 16h do dia 30 de outubro de 2025. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 31 de outubro. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é a banca responsável pela organização do certame. O endereço eletrônico é www.ibgpconcursos.com.br.

Vagas têm salários até R$ 8,1 mil

Vagas têm salários até R$ 8,1 mil por Reprodução
Vagas têm salários até R$ 8,1 mil por Reprodução
Vagas têm salários até R$ 8,1 mil por Reprodução
1 de 3
Vagas têm salários até R$ 8,1 mil por Reprodução

Vagas e salários

O maior salário inicial disponível para uma jornada de 40 horas semanais, é de R$ 8.146,71, mais benefícios, para cargos de nível superior, como o de contador. Este cargo exige graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe.

Além da prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, os candidatos poderão passar por:

Prova Discursiva (Redação) para Analistas.

Prova Prática para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras.

Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior, de caráter classificatório.

Leia mais

Imagem - Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Imagem - Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,2 mil; veja cargos

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,2 mil; veja cargos

Taxas de inscrição

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido:

R$ 79,16 para cargos de Nível Médio/Técnico.

R$ 118,74 para cargos de Nível Superior (Geral).

R$ 148,42 para o cargo de Procurador.

Mais recentes

Imagem - Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador

Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador
Imagem - Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10

Capacitação gratuita sobre armazenamento de energia estará em Salvador no dia 17.10
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)