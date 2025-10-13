OPORTUNIDADE

Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 8,1 mil

Inscrições estão abertas até 30 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:33

Câmara Municipal de Porto Velho Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de Porto Velho, em Rondônia, está com edital de concurso público aberto para 48 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para diversos cargos. Os salários iniciais chegam a R$ 8,1 mil, além de benefícios. As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade médio, técnico e superior.

As inscrições estão abertas até as 16h do dia 30 de outubro de 2025. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 31 de outubro. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é a banca responsável pela organização do certame. O endereço eletrônico é www.ibgpconcursos.com.br.

Vagas e salários

O maior salário inicial disponível para uma jornada de 40 horas semanais, é de R$ 8.146,71, mais benefícios, para cargos de nível superior, como o de contador. Este cargo exige graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe.

Além da prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, os candidatos poderão passar por:

Prova Discursiva (Redação) para Analistas.

Prova Prática para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras.

Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior, de caráter classificatório.

Taxas de inscrição

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido:

R$ 79,16 para cargos de Nível Médio/Técnico.

R$ 118,74 para cargos de Nível Superior (Geral).