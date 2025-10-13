Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 8,1 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:33
A Câmara Municipal de Porto Velho, em Rondônia, está com edital de concurso público aberto para 48 vagas imediatas e previsão de formação de cadastro de reserva para diversos cargos. Os salários iniciais chegam a R$ 8,1 mil, além de benefícios. As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade médio, técnico e superior.
As inscrições estão abertas até as 16h do dia 30 de outubro de 2025. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 31 de outubro. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), que é a banca responsável pela organização do certame. O endereço eletrônico é www.ibgpconcursos.com.br.
Vagas têm salários até R$ 8,1 mil
O maior salário inicial disponível para uma jornada de 40 horas semanais, é de R$ 8.146,71, mais benefícios, para cargos de nível superior, como o de contador. Este cargo exige graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe.
Além da prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, os candidatos poderão passar por:
Prova Discursiva (Redação) para Analistas.
Prova Prática para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras.
Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior, de caráter classificatório.
O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido:
R$ 79,16 para cargos de Nível Médio/Técnico.
R$ 118,74 para cargos de Nível Superior (Geral).
R$ 148,42 para o cargo de Procurador.