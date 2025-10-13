Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:09
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu concurso público para ingresso na carreira de delegado de polícia. O edital, publicado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) nesta segunda-feira (13), oferece 30 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 23.334,43.
O certame é organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) e será composto por duas etapas. A primeira inclui provas objetiva, discursiva, oral e de títulos, além de teste físico, exames de saúde, avaliação psicológica e psiquiátrica e sindicância da vida pregressa. A segunda etapa consiste no Curso de Formação Profissional, ministrado pela Acadepol.
Concurso para delegado da Polícia Civil RS
As inscrições estarão abertas de 13 de outubro até as 17h do dia 12 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.fundatec.org.br.
A homologação e todas as informações sobre as etapas serão divulgadas tanto no portal da Fundatec quanto no site da Polícia Civil do RS e no Diário Oficial do Estado.
O cargo exige graduação em Direito e comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial até a data da posse, além de Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. O trabalho é em regime estatutário, com 40 horas semanais e dedicação exclusiva.
O edital também garante reserva de vagas: das 30 oportunidades, 20 são de ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência, 5 para pessoas negras, 1 para pessoas trans e 1 para indígenas. Candidatos cotistas concorrem também na ampla concorrência, conforme a classificação geral.
O concurso seguirá a legislação estadual e federal aplicável às carreiras policiais e será fiscalizado por comissão própria da Acadepol. A Fundatec será responsável pelas provas intelectuais, físicas e avaliações psicológicas, enquanto o Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (DMEST) conduzirá os exames de saúde.
TAF
Os candidatos considerados aptos na prova de capacitação intelectual serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, também sob responsabilidade da Fundatec. A etapa avaliará o preparo físico mínimo exigido para o exercício das funções do cargo. Somente quem for aprovado poderá seguir para as demais fases, que incluem avaliações de saúde, psicológica e psiquiátrica, além da sindicância da vida pregressa.