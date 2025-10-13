EMPREGO

Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever

Salários são de até R$ 2,5 mil

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:43

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia, abriu inscrições para um novo concurso público com quatro vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em três cargos efetivos. O certame é organizado pela MS Concursos e o prazo para se inscrever vai até o dia 26 de outubro, pelo site.

As oportunidades são para Analista Ambiental (Meio Biótico), Técnico de Fiscalização Ambiental e Analista Ambiental (Meio Socioeconômico). Para o cargo de Técnico de Fiscalização Ambiental é exigido nível médio completo e curso técnico em Meio Ambiente, Agricultura ou áreas afins. Já as vagas de Analista Ambiental requerem nível superior em áreas específicas, como Biologia, Engenharia Ambiental, Geologia, Ciências Sociais, Geografia ou Ciências Ambientais.

Os salários variam entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição custa R$ 90,00 para nível médio/técnico e R$ 100,00 para nível superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, apenas para cargos de nível superior. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de dezembro.

O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Atualidades, além de Conhecimentos Específicos. O gabarito preliminar será divulgado no primeiro dia útil após a realização da prova.