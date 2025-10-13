Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever

Salários são de até R$ 2,5 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:43

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia, abriu inscrições para um novo concurso público com quatro vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em três cargos efetivos. O certame é organizado pela MS Concursos e o prazo para se inscrever vai até o dia 26 de outubro, pelo site

As oportunidades são para Analista Ambiental (Meio Biótico), Técnico de Fiscalização Ambiental e Analista Ambiental (Meio Socioeconômico). Para o cargo de Técnico de Fiscalização Ambiental é exigido nível médio completo e curso técnico em Meio Ambiente, Agricultura ou áreas afins. Já as vagas de Analista Ambiental requerem nível superior em áreas específicas, como Biologia, Engenharia Ambiental, Geologia, Ciências Sociais, Geografia ou Ciências Ambientais.

Concurso Palmas de Monte Alto

Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever por Captura de tela, com auxílio de IA
Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever por Captura de tela, com auxílio de IA
Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever por Captura de tela, com auxílio de IA
Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever por Captura de tela, com auxílio de IA
1 de 4
Prefeitura baiana abre concurso com vagas para nível médio e superior; veja como se inscrever por Captura de tela, com auxílio de IA

Os salários variam entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição custa R$ 90,00 para nível médio/técnico e R$ 100,00 para nível superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, apenas para cargos de nível superior. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de dezembro.

O exame contará com 30 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Atualidades, além de Conhecimentos Específicos. O gabarito preliminar será divulgado no primeiro dia útil após a realização da prova.

O concurso público terá validade de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal. 

Leia mais

Imagem - Emprego: Salvador tem 499 vagas para nível médio e superior nesta segunda (13)

Emprego: Salvador tem 499 vagas para nível médio e superior nesta segunda (13)

Imagem - Polícia Penal abre 1.100 vagas com salários de até R$ 4,6 mil

Polícia Penal abre 1.100 vagas com salários de até R$ 4,6 mil

Mais recentes

Imagem - Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar

Feirão oferece 600 vagas de emprego em Feira de Santana; veja como participar
Imagem - Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil
Imagem - SineBahia oferece mais de 900 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

SineBahia oferece mais de 900 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais