Bolsa Diversidade da FECAP oferece oportunidades para alunos negros, indígenas ou com deficiência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:01
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) anuncia a abertura das inscrições para o programa “Bolsa Diversidade”, iniciativa que promove inclusão e acessibilidade ao ensino superior. Estão sendo oferecidas 16 bolsas de estudos parciais para o primeiro semestre de 2026, cobrindo 50% do valor das mensalidades, destinadas a cidadãos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência.
O programa oferece bolsas para cursos como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Relações Públicas, Secretariado Executivo e Publicidade e Propaganda.A seleção será feita com base na média aritmética das notas obtidas no ENEM, seguindo critérios de desempate como maior nota na redação e desempenho em áreas específicas; ou da pontuação no Vestibular Agendado da FECAP.
As inscrições serão realizadas até o dia 02 de fevereiro de 2026, e os envio dos documentos comprobatórios deve ser realizado até 09 de fevereiro, pelo site da FECAP: clique aqui. A divulgação dos resultados será realizada em 16 de fevereiro, e os selecionados terão até sete dias úteis para efetuar a matrícula.
Quem pode participar? Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:
Com assessoria