Bolsa Diversidade da FECAP oferece oportunidades para alunos negros, indígenas ou com deficiência

A divulgação dos resultados será realizada em 16 de fevereiro, e os selecionados terão até sete dias úteis para efetuar a matrícula

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:01

A seleção será feita com base na média aritmética das notas obtidas no ENEM, seguindo critérios de desempate como maior nota na redação e desempenho em áreas específicas Crédito: Divulgação

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) anuncia a abertura das inscrições para o programa “Bolsa Diversidade”, iniciativa que promove inclusão e acessibilidade ao ensino superior. Estão sendo oferecidas 16 bolsas de estudos parciais para o primeiro semestre de 2026, cobrindo 50% do valor das mensalidades, destinadas a cidadãos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência.

O programa oferece bolsas para cursos como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Relações Públicas, Secretariado Executivo e Publicidade e Propaganda.A seleção será feita com base na média aritmética das notas obtidas no ENEM, seguindo critérios de desempate como maior nota na redação e desempenho em áreas específicas; ou da pontuação no Vestibular Agendado da FECAP.

As inscrições serão realizadas até o dia 02 de fevereiro de 2026, e os envio dos documentos comprobatórios deve ser realizado até 09 de fevereiro, pelo site da FECAP: clique aqui. A divulgação dos resultados será realizada em 16 de fevereiro, e os selecionados terão até sete dias úteis para efetuar a matrícula.

Quem pode participar? Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado; Ser autodeclarado preto, pardo, indígena ou pessoas com deficiência; Não ser formado em nenhuma graduação, ou seja, essa deve ser a primeira graduação; Ter participado do Enem de 2024 ou 2025 e possuir nota igual ou superior a 450 pontos na média, ou ser aprovado no Vestibular Desafio da FECAP; Não possuir vínculo acadêmico com outras instituições de ensino superior; Não ter tido vínculo com o Centro Universitário Álvares Penteado – FECAP, ou seja, ser aluno ou ex-aluno; Ter estudado o ensino médio integralmente em escola da rede pública, ou ter sido bolsista integral; Apresentar todos os documentos solicitados no Edital. Para manter o benefício, os bolsistas devem cumprir requisitos acadêmicos, como aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo. Casos excepcionais poderão ser avaliados mediante solicitação de reconsideração.O edital completo está disponível no site oficial da FECAP, neste link. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail bolsasfecap@fecap.br.

