SBMFC lança edital da 37ª Prova de Título em Medicina de Família; veja como participar

Certificação é decisiva para atuação na Atenção Primária e amplia oportunidades na rede pública e privada; cursos de preparação ganham força

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:42

Exame da SBMFC fortalece profissionais do primeiro nível de atenção do SUS; preparatórios como o MedExperts já aprovaram mais de mil médicos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A publicação do edital da 37ª Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade nesta sexta-feira (5/12) abre uma nova oportunidade de qualificação para médicos interessados em atuar em uma das áreas que mais crescem no país. A certificação é considerada decisiva para a carreira e para a atuação na Atenção Primária à Saúde, nível que organiza o fluxo assistencial do SUS.

O edital e seus anexos já estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que também abriu oficialmente as inscrições. A prova é reconhecida como uma das principais portas de entrada para a especialização e está ligada diretamente ao fortalecimento das equipes básicas em municípios de todo o Brasil.

O país possui entre 40 e 50 mil postos de Atenção Primária e a certificação tende a ampliar as possibilidades de atuação no serviço público, em programas municipais e em iniciativas privadas de APS. A prova passou por mudanças nos últimos anos e hoje exige preparo analítico, capacidade de resolução de casos complexos e domínio das diretrizes clínicas que orientam o primeiro nível de atenção.

Mais informações sobre o edital podem ser acessadas no link:

Demanda crescente impulsiona busca por capacitação

Com a publicação do edital, cresce a procura por cursos de preparação voltados especificamente para o exame. Entre as iniciativas consolidadas no país está a MedExperts, que atua com metodologia ativa, revisão sistemática e simulações realistas. A empresa já formou mais de mil médicos e se tornou referência nacional no treinamento voltado à certificação.

O CEO da MedExperts, Helio Cruz, avalia que o novo edital reforça a necessidade de uma formação sólida para quem deseja atuar na Atenção Primária. Ele afirma que a complexidade do exame acompanha a própria evolução do cuidado no SUS e que a qualificação adequada se tornou essencial para garantir desempenho e segurança na prática clínica.

"A ampliação do número de médicos de família impacta diretamente a melhoria de indicadores de prevenção, a redução de filas, o fortalecimento do cuidado contínuo e a resolutividade das equipes básicas. Com o edital do 37º TEMFC publicado, médicos de todo o país têm uma nova oportunidade de obter o título e avançar na carreira", afirma.

Nos últimos concursos da SBMFC, cerca de 600 alunos que fizeram a preparação na MedExperts foram aprovados no certame.