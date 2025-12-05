OPORTUNIDADE

Concurso para promotor de Justiça abre inscrições com salário inicial de R$ 34 mil

As inscrições seguem até o dia 12 de janeiro, às 19h

Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:32

Inscrições abriram nesta sexta-feira (5) Crédito: Freepik

As inscrições para o concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Santa Catarina foram abertas nesta sexta-feira (5). A remuneração é de R$ 34.083,15.

A seleção é para cadastro reserva e exige bacharelado em Direito e pelo menos três anos de atividade jurídica após a conclusão do curso. Confira outros requisitos em parte do edital abaixo.

Parte do edital do concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Santa Catarina 1 de 23

O prazo para se inscrever termina no dia 12 de janeiro, às 19h. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Vunesp e a taxa é de R$ 350. Estão isentos de pagamento candidatos que sejam inscritos no CadÚnico, seja doador de sangue, doador de medula óssea, doadora de leite materno, tenha deficiência e com renda menor a dois salários mínimos, seja eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral, outenha atuado como jurado em uma das Comarcas do Estado de Santa Catarina.