Comissão é formada para concurso da Polícia Civil da Bahia e edital fica mais próximo

Veja o que se sabe sobre o processo de seleção

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:24

Polícia Civil
Concurso vai oferecer mais de 700 vagas na Polícia Civil Crédito: Divulgação

O Governo do Estado instituiu a comissão de concurso para o provimento de cargos efetivos na Polícia Civil da Bahia (PC-BA). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (4). A medida confirma o andamento do certame e indica a proximidade com o lançamento do edital. 

A Portaria nº 383, de 03 de dezembro de 2025, assinada pelo Delegado-Geral André Augusto de Mendonça Viana , formaliza a criação do grupo que atuará junto à Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). 

A comissão terá a responsabilidade de determinar os critérios técnicos e os conteúdos que farão parte do concurso público.O grupo é formado por servidores da própria Polícia Civil da Bahia e conta com representantes de diversos departamentos. 

A previsão é de que sejam ofertadas 750 vagas, para os cargos de delegado, escrivão e investigador de Polícia Civil. Em novembro deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou ainda que 120 pessoas aprovadas em concursos anteriores da polícia e do Corpo de Bombeiros serão convocadas

Com a comissão formada para o concurso, a banca organizadora ainda precisa ser selecionada e o edital publicado.

Concursos à vista 

A Bahia vai abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos novos concursos estaduais foi assinada no dia 28 de outubro. Inicialmente, serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos.

A expectativa é que os primeiros contratados sejam chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027. Na prática, com a autorização, a Saeb pode definir quais bancas serão contratadas para os certames. Por isso, ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento.

A medida irá possibilitar a renovação de quadros efetivos do funcionamento da máquina pública em áreas do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Obras Públicas, Fisco, Regulação, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Procuradoria e Produção de Informações Econômicas, Sociais e Geoambientais.

Veja os órgãos e o número de vagas

Secretarias de Infraestrutura (SEINFRA), Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e Administração (SAEB), com 120 vagas para Especialista e Técnico em Obras Públicas;

Secretarias de Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), com 110 vagas para Especialista e Técnico Ambiental;

Secretaria da Fazenda (SEFAZ), com 200 vagas para Auditor e Agente de Tributos;

Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (AGERSA), com 40 vagas;

Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com 135 vagas para Procurador, Analista e Assistente;

Secretarias da Administração (SAEB) e do Planejamento (SEPLAN), com 20 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à SEPLAN, com 35 vagas para Especialista em Produção de Informações.

