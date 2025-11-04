Acesse sua conta
Polícia Civil da Bahia terá concurso público com 750 vagas

Além disso, 120 pessoas aprovadas em concursos anteriores da polícia e do Corpo de Bombeiros serão convocadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:29

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia abrirá um concurso público com 750 vagas. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, na manhã desta terça-feira (4), durante coletiva de imprensa em Salvador.

Não há detalhes sobre o concurso, como a data de inscrição e os salários dos concursados. As informações devem ser divulgadas em breve.

Além das 750 vagas do novo concurso da Polícia Civil, o governador afirmou que 120 pessoas aprovadas em concursos anteriores da polícia e do Corpo de Bombeiros serão convocadas.

Mais de 800 vagas em concursos

No final de outubro, o governo anunciou que a Bahia vai abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos novos concursos estaduais foi assinada no dia 28 de outubro. Inicialmente, serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos.

A expectativa é que os primeiros contratados sejam chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027.

Na prática, com a autorização, a Saeb pode definir quais bancas serão contratadas para os certames. Por isso, ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento.

