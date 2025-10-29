OPORTUNIDADE

Sefaz da Bahia terá concurso público com 200 vagas para auditor e agente de tributos

Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) definirá banca do certame

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:16

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) abrirá 200 vagas em um concurso público para auditor e agente de tributos. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início aos novos concursos estaduais foi assinada nesta terça-feira (28).

Ao todo, a Bahia vai abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. Inicialmente, serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos. Os primeiros contratados devem ser chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027.

Os salários de um auditor fiscal variam dependendo do órgão, da região e do nível de experiência, mas, em geral, podem chegar a valores bastante atrativos. Por exemplo, o concurso da Sefaz de Sergipe oferece salários de até R$ 22,5 mil, incluindo vencimento básico e bônus. Em outros órgãos, os salários iniciais podem variar de R$ 10 mil a R$ 20 mil, podendo aumentar com a experiência e cargos de liderança. Já o agente de tributos, tem vencimentos a partir de R$ 2 mil.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9