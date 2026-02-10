EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sebrae inscreve para oficina de neurociência aplicada a vendas

As vagas estão disponíveis com custo de R$ 100 em Santo Antônio de Jesus

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:57

Prático e dinâmico, o treinamento tem o objetivo de preparar o público participante para aprender a usar técnicas de comunicação persuasiva Crédito: Shutterstock

Nem sempre quem vence, no momento da compra, é o melhor produto, mas sim aquele que melhor se comunica. Isso é comprovado pela neurociência que garante que grande parte das decisões de compra são emocionais e influenciadas por estímulos que ativam gatilhos no cérebro. Por isso, para capacitar empreendedores sobre esse tema, o Sebrae em Santo Antônio de Jesus inscreve para a oficina “Neurociência aplicada a vendas ”. A atividade será dia 26 de fevereiro, às 17h, na sede do Sebrae.

Prático e dinâmico, o treinamento tem o objetivo de preparar o público participante para aprender a usar técnicas de comunicação persuasiva baseadas em neurociência, PNL e comportamento humano com foco no aumento da capacidade de influenciar, engajar e gerar resultados imediatos em vendas e negociações.

A facilitadora será a comunicadora graduada em relações públicas e especialista em gestão empresarial, marketing, gestão de pessoas e atendimento ao cliente, Cris Costa. Com acúmulo de 17 anos de experiência, a palestrante atua no mercado de gestão empresarial, marketing, vendas, empreendedorismo, varejo, gestão de pessoas e liderança.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 75 3631-1074 / 99981-4076.

Serviço

Quando: 26/02, das 17 às 21h

Onde: Sebrae Santo Antônio de Jesus – Avenida Vereador João Silva – 38 – Edf. Espaço Empresarial, centro, Santo Antônio de Jesus

Quanto: R$ 100

Inscrições aqui