Anvisa e CIEE abrem inscrições para processo seletivo em todo país

As vagas são para os estudantes do ensino médio e superior, e inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:44

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina
O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE estão com inscrições abertas para o Programa de Estágio em todos os estados brasileiros.

Para participar é necessário estar matriculado no ensino médio regular ou no ensino superior nos cursos de Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Biomedicina, Bioquímica, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Design Gráfico, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Estatística, Farmácia, Fotografia, Gestão da Informação, Gestão Pública, Jornalismo, Marketing, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Terapia Ocupacional e outras graduações que podem ser consultadas no anexo I do edital.

As inscrições e provas online devem ser realizadas até o dia 19 de fevereiro, quinta-feira, às 12h, no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13892/detalhe. O programa disponibiliza auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado e para cada nível educacional uma carga horária e um valor de bolsa-auxílio conforme descrito abaixo:

Nível Médio:

● Bolsa-auxílio: R$ 486,05 - Carga horária: 20 horas semanais, equivalente a 4 horas diárias.

Nível Superior:

● Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 - Carga horária: 30 horas semanais, equivalente a 6 horas diárias.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Com assessoria

