Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta quarta (11)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:04

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 54 vagas de trabalho para esta quarta-feira (11) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de vendas, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, gerente e coordenador de clínica médica, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja as vagas do SIMM para esta quarta-feira (10)

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

