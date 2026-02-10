Seleção de estágio da Anvisa oferece vagas na Bahia com bolsas de até R$ 1,1 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:51
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários do órgão. As inscrições podem ser realizadas até as 12h do dia 19 de fevereiro. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível médio e superior.
Para o cargo de estagiário de nível médio, a carga horária semanal é de 20 horas, com bolsa-auxílio no valor de R$ 486,00. Já para os estagiários de nível superior, a jornada é de 30 horas semanais, com pagamento de R$ 1.125,00. Em ambos os casos, o auxílio-transporte é de R$ 10 por dia estagiado.
Veja cursos, cidades e datas do processo seletivo da Anvisa
Requisitos para contratação:
O processo seletivo será composto por três etapas. Na primeira, os interessados deverão realizar a inscrição por meio da plataforma do CIEE. A segunda etapa consiste em uma prova online, que deve ser feita até o último dia de inscrições, em 19 de fevereiro. Cabe destacar que a avaliação pode ser realizada aos sábados, domingos e feriados, desde que respeitado o prazo estabelecido.
A terceira fase será uma entrevista na Agência. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 19 de março. Todo o processo seletivo é gratuito.