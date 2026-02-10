OPORTUNIDADE

Seleção de estágio da Anvisa oferece vagas na Bahia com bolsas de até R$ 1,1 mil

Oportunidades são destinadas a estudantes de nível médio e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:51

Sede da Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários do órgão. As inscrições podem ser realizadas até as 12h do dia 19 de fevereiro. As oportunidades são destinadas a estudantes de nível médio e superior.

Para o cargo de estagiário de nível médio, a carga horária semanal é de 20 horas, com bolsa-auxílio no valor de R$ 486,00. Já para os estagiários de nível superior, a jornada é de 30 horas semanais, com pagamento de R$ 1.125,00. Em ambos os casos, o auxílio-transporte é de R$ 10 por dia estagiado.

Requisitos para contratação:

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país; Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos na data de início do estágio, conforme previsto no §5º do art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004; Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos;

Estar regularmente matriculado(a) em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com o CIEE; Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses (corridos ou intercalados) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), exceto pessoas com deficiência, conforme o art. 11 da Lei nº 11.788/2008.



O processo seletivo será composto por três etapas. Na primeira, os interessados deverão realizar a inscrição por meio da plataforma do CIEE. A segunda etapa consiste em uma prova online, que deve ser feita até o último dia de inscrições, em 19 de fevereiro. Cabe destacar que a avaliação pode ser realizada aos sábados, domingos e feriados, desde que respeitado o prazo estabelecido.